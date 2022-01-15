Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações da final da Supercopa da Espanha

Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília), pela final da Supercopa da Espanha. O clube merengue conquistou o título em 2020, enquanto que o clube basco é o atual campeão e ambos buscam se tornar os maiores vencedores do torneio desde que a competição passou a adotar quatro times na disputa.PENSANDO NA DECISÃO- Será uma partida equilibrada. Estou feliz pelo momento que estou vivendo no Real Madrid. Não sei qual será o plano de jogo. Temos duas dúvidas e veremos nos treinamentos. Queremos vencer. É certo que o plano será distinto da semifinal, pois o Athletic é diferente do Barcelona - disse Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.
PREPARADO PARA SOFRER- Se pensasse em outra coisa que não fosse ganhar, não estaria no caminho certo. Tenho que ser positivo, otimista e ambicioso. O Real Madrid tem grandes atacantes, um meia preciso e atletas desequilibrantes. Não podemos tentar ganhar do Real Madrid sem sofrer. Temos que atacar com critério - afirmou Marcelino, comandante do Athletic Bilbao.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Athletic Bilbao
Data e horário: 16/1/2022, às 15h30 (de Brasília)Local: King Fahd Stadium, em Riade (SAU)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vazquez, Militão, Nacho e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vinicius Júnior
Desfalques: Mariano Diaz e Gareth Bale (machucados). Dani Carvajal (Covid-19)
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino)Simon; De Marcos, Yeray, Martinez e Balenziaga; Berenguer, Vesga, D Garcia e Muniain; Sancet e Iñaki Williams
Desfalques: Unai Núñez, Unai Vencedor, Ander Capa e Asier Villalibre (machucados)