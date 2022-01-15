Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações da final da Supercopa da Espanha
futebol

Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações da final da Supercopa da Espanha

Decisão em Riade, na Arábia Saudita, coloca frente a frente os dois últimos vencedores da Supercopa da Espanha, mas os bascos buscam defender o título da última temporada...
LanceNet

15 jan 2022 às 10:23

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 10:23

Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília), pela final da Supercopa da Espanha. O clube merengue conquistou o título em 2020, enquanto que o clube basco é o atual campeão e ambos buscam se tornar os maiores vencedores do torneio desde que a competição passou a adotar quatro times na disputa.PENSANDO NA DECISÃO- Será uma partida equilibrada. Estou feliz pelo momento que estou vivendo no Real Madrid. Não sei qual será o plano de jogo. Temos duas dúvidas e veremos nos treinamentos. Queremos vencer. É certo que o plano será distinto da semifinal, pois o Athletic é diferente do Barcelona - disse Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.
PREPARADO PARA SOFRER- Se pensasse em outra coisa que não fosse ganhar, não estaria no caminho certo. Tenho que ser positivo, otimista e ambicioso. O Real Madrid tem grandes atacantes, um meia preciso e atletas desequilibrantes. Não podemos tentar ganhar do Real Madrid sem sofrer. Temos que atacar com critério - afirmou Marcelino, comandante do Athletic Bilbao.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Athletic Bilbao
Data e horário: 16/1/2022, às 15h30 (de Brasília)Local: King Fahd Stadium, em Riade (SAU)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vazquez, Militão, Nacho e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vinicius Júnior
Desfalques: Mariano Diaz e Gareth Bale (machucados). Dani Carvajal (Covid-19)
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino)Simon; De Marcos, Yeray, Martinez e Balenziaga; Berenguer, Vesga, D Garcia e Muniain; Sancet e Iñaki Williams
Desfalques: Unai Núñez, Unai Vencedor, Ander Capa e Asier Villalibre (machucados)
Crédito: NaLaLiga, Real Madrid derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados