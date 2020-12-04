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futebol

Real Madrid visita o Sevilla em duelo pela parte de cima da tabela

Equipe comandada por Zidane vive inconstância na temporada e vem de uma derrota em casa para o Alavés. Mandantes ganharam do Huesca na última rodada...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:43
Crédito: AFP
A promessa é de um grande jogo neste sábado. Pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Sevilla, às 12h15 (horário de Brasília). As duas equipes duelam para encostar na liderança da competição.
VEJA A TABELA DA LA LIGAO Real Madrid vive um momento ruim na temporada. Com 10 jogos disputados na La Liga, somou apenas 17 pontos, um a mais do que o Sevilla, que jogou apenas nove.
Além disso, os merengues vêm de uma derrota em casa para o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões, por 2 a 0. Zidane vem sendo alvo de críticas e precisa da vitória para reconquistar a confiança.
- Não posso ficar feliz quando perdemos um jogo, mas sabemos onde estamos. É uma sorte lutar por este clube e é isso que vou fazer até o último dia. E os jogadores também e temos que nos conectar com o que sabemos fazer. Espero um rival competitivo como sempre. Cada treinador escolhe os seus onze e veremos o que acontece e quem vai jogar - disse o treinador.
O Sevilla, por outro lado, vive um bom momento. Já classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões, tem dois jogos a menos na La Liga e busca encostar nos líderes da competição.
- O rival é conhecido, não é preciso descobri-lo. É uma equipa completa em todas as situações de jogo e também em termos de alternativas. Real Madrid é sempre perigoso e nestas situações, ainda mais. É uma equipe com respostas para muitas situações e agora está tentando melhorar para dar um rendimento elevado. Espero um Real Madrid forte, que exija a nossa melhor versão de nós. Para mim o mais importante é como vamos enfrentar o jogo - disse Lopetegui.

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