Real Madrid visita Espanyol e busca abrir vantagem na ponta da La Liga

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Neste domingo, pela 32ª rodada da La Liga, Espanyol e Real Madrid duelam, às 17h, no Estádio Cornellà-El Prat. Precisando da vitória para continuar buscando sair da zona do rebaixamento, os donos da casa terão uma difícil missão contra os recém-líderes do campeonato.

O Real Madrid assumiu a ponta da tabela, alcançando 65 pontos. A pontuação é a mesma que a do vice colocado, Barcelona. Sendo assim, os merengues buscam mais uma vitória para se abrir vantagem na liderança.

Provável equipe Espanyol: Diego López; Javi López, Espinosa, Cabrera, Vilá; Melendo, David López, Embarba, Marc Roca; Wu Lei, Raúl de Tomás.

Provável equipe Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Isco; Vinícius Júnior, Benzema, Hazard.

Confira outros jogos da rodada no domingo: LEVANTE X REAL BETIS​Na manhã deste domingo, Levante e Real Betis se enfrentam às 9h, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Camilo Cano, em La Nucia. As equipes estão ocupando a mesma parte da tabela. O time mandante está atualmente na 12ª colocação. Por outro lado, o visitante na 13ª posição.

VILLARREAL X VALENCIA Villarreal e Valencia se enfrentam, às 12h , neste domingo, no El Madrigal, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O Villarreal ocupa a quinta posição na tabela, com 48 pontos. Enquanto, o Valencia possui 46 pontos e vem logo abaixo, na oitava colocação.