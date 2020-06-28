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futebol

Real Madrid visita Espanyol e busca abrir vantagem na ponta da La Liga

Time merengue assumiu a ponta da tabela, alcançando 65 pontos, e uma vitória pode fazer com que a equipe de Zidane abra vantagem para o rival Barcelona...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 21:17

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 21:17
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Neste domingo, pela 32ª rodada da La Liga, Espanyol e Real Madrid duelam, às 17h, no Estádio Cornellà-El Prat. Precisando da vitória para continuar buscando sair da zona do rebaixamento, os donos da casa terão uma difícil missão contra os recém-líderes do campeonato.
O Real Madrid assumiu a ponta da tabela, alcançando 65 pontos. A pontuação é a mesma que a do vice colocado, Barcelona. Sendo assim, os merengues buscam mais uma vitória para se abrir vantagem na liderança.
Provável equipe Espanyol: Diego López; Javi López, Espinosa, Cabrera, Vilá; Melendo, David López, Embarba, Marc Roca; Wu Lei, Raúl de Tomás.
Provável equipe Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Isco; Vinícius Júnior, Benzema, Hazard.
Confira outros jogos da rodada no domingo: LEVANTE X REAL BETIS​Na manhã deste domingo, Levante e Real Betis se enfrentam às 9h, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Camilo Cano, em La Nucia. As equipes estão ocupando a mesma parte da tabela. O time mandante está atualmente na 12ª colocação. Por outro lado, o visitante na 13ª posição.
VILLARREAL X VALENCIA Villarreal e Valencia se enfrentam, às 12h , neste domingo, no El Madrigal, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O Villarreal ocupa a quinta posição na tabela, com 48 pontos. Enquanto, o Valencia possui 46 pontos e vem logo abaixo, na oitava colocação.
GRANADA X EIBAR Neste domingo, o Granada recebe o Eibar, às 14h30, no Los Carmenes, pela 32º rodada do Campeonato Espanhol. O Granada faz um bom Campeonato Espanhol. Como resultado, figura entre os 10 melhores times da competição. Enquanto isso, o Eibar vem de uma boa vitória diante do Valencia na última rodada. Com isso, quebrou a sequência de 5 jogos sem vencer, sendo 2 empates e 3 derrotas nesse período. Na 17° posição, com 32 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 6 pontos de vantagem sobre o Mallorca. E MAIS:

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