futebol

Real Madrid vence o Rayo Vallecano e assume a liderança de La Liga

Merengues sofrem sufoco no final, mas asseguram três pontos e secarão Sevilla e Real Sociedad para terminarem a rodada no topo da competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 18:51

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 18:51

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. A equipe merengue assumiu a ponta da tabela de La Liga ao vencer o Rayo Vallecano neste domingo pelo placar de 2 a 1 com gols de Toni Kroos e Karim Benzema, enquanto o Rayo descontou com Falcao García.>>> Veja a tabela do Espanhol <<<
BELO GOLO Real Madrid conseguiu um início melhor de partida que o Rayo Vallecano, demonstrando tal fato ao abrir o placar do jogo. Em uma bela jogada de Vinicius Jr, Marco Asensio recebeu a bola para o passe do gol de Toni Kroos, fazendo o 1 a 0.
AMPLIOUA equipe merengue seguiu no comando da partida durante o primeiro tempo, e criou chances para aumentar a sua vantagem. Aos 38 minutos, David Alaba concedeu assistência para o craque Karim Benzema fazer o segundo do Real Madrid.
DESCONTOUNa segunda etapa, o ritmo do Real Madrid já não era o mesmo, e o Rayo Vallecano conseguiu explorar este espaço. Aos 31 minutos de segundo tempo, os visitantes descontaram com um gol de cabeça do experiente atacante Falcao García.
BRIGA NO TOPOA vitória do Real Madrid coloca a equipe na liderança de La Liga, com 27 pontos em doze partidas, ultrapassando a Real Sociedad, com 25. Ainda assim, o Seville, atual terceiro colocado, pode assumir a ponta com uma vitória contra o Real Betis neste domingo.
SEQUÊNCIA​O Real Madrid enfrenta o Granada no dia 21 de novembro, às 12:15h (de Brasília). O Rayo Vallecano, por sua vez, enfrenta o Mallorca às 17h (de Brasília) do dia 22 de novembro.

