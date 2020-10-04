Real Madrid vence o Levante e lidera o Campeonato Espanhol

Neste domingo, o Real Madrid garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Levante e se isolou na ponta do Campeonato Espanhol. Herói na vitória contra o Valladolid, Vinícius Jr marcou novamente e abriu a vitória do time Merengue. Benzema fechou a vitória marcando o segundo.
Com o resultado, o time de Zidane chega aos 10 pontos na tabela de classificação e lidera a La Liga. O Levante é o 17º colocado com apenas 3 pontos conquistados.
O JOGO Apesar de jogar em casa, o Levante adotou uma postura mais defensiva no começo do jogo e o Real Madrid encontrava dificuldade para chegar tocando no gol adversário. Aos 15 minutos, Modric cobrou escanteio na área e a bola sobrou para Vinícius Jr. O Brasileiro aproveitou e, com muita categoria, tirou do goleiro marcando o primeiro gol da partida.
Aos 29, o Levante respondeu também em um escanteio. Após o cruzamento na área, Postigo cabeceou forte no travessão de Courtois. O Real Madrid tinha a bola, mas o Levante conseguia anular a criação de jogadas do time de Zidane e assustava nos contra-ataques.
Na volta do intervalo, o Real Madrid fez uma blitz em busca do segundo gol comandado por Modric e Vinícius Jr. Aos 5 minutos, Modric roubou a bola e rolou para Benzema. O francês chutou e viu a bola explodir na trave. Aos 7, em nova jogada de Modric, Vinícius Jr passou pela marcação e tentou uma cavadinha diante do goleiro Aitor. A bola passou rente a trave e saiu para fora.
Aos 9 minutos da segunda etapa, Vinícius Jr desperdiçou uma ótima oportunidade. Benzema fez boa jogada, levou ao fundo e cruzou para o brasileiro sozinho na pequena área. Vini chapou a bola, mas acabou jogando para fora.
O Levante respondeu e quase empatou com uma dose de sorte. Aos 12, Bardhi arriscou um chute de longe, a bola desviou, mas Courtois esticou o pé e conseguiu a defesa. O lance fez os donos da casa crescerem na partida. Aos 17, Morales tabelou com Bardhi e chutou rente à trave do Real.
O Real Madrid respondeu com um gol, mas o mesmo foi anulado pelo VAR. Aos 22, Modric cruzou na área e Sérgio Ramos testou para o fundo do gol. Após a análise, o lance foi considerado impedimento e anulado. O Levante continuou buscando o empate. Aos 35, após boa triangulação, Bardhi recebeu na área e Courtois saiu do gol para fazer grande defesa e salvar o time de Zidane.
Quando a partida parecia que iria terminar com o resultado magro de 1 a 0, Benzema deu fim ao jejum de gols e decidiu a partida. Aos 49, Rodrygo, que entrou no segundo tempo, roubou a bola e lançou o atacante francês. Benzema teve tranquilidade, cortou o zagueiro e fechou o placar marcando o segundo do Real.