Real Madrid vence Espanyol e assume liderança isolada do Campeonato Espanhol

Crédito: Real Madrid garante vitória importante no Campeonato Espanhol - Divulgação Twitter Real Madrid FC

Segue o líder! O Real Madrid venceu o Espanyol por 1 a 0, no estádio Cornellà-El Prat, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol, abrindo dois pontos de vantagem. Casemiro marcou o gol da vitória do time merengue.

Com o resultado, a equipe de Zidane abriu dois pontos de vantagem na tabela do Campeonato Espanhol para o vice-líder Barcelona, chegando aos 73. O Espanyol segue na lanterna da competição com 24 pontos.

O JOGOA partida começou movimentada, com chances para os dois lados. Aos 19 minutos, os donos da casa cobraram falta em direção ao gol e Courtois fez grande defesa para salvar o Real. O time merengue respondeu com Benzema. Aos 30, o atacante francês fez boa jogada individual e chutou cruzado para a boa defesa de Diego López.

O zero só saiu do placar após um passe magistral de Benzema. Aos 45 minutos, Sergio Ramos ganhou a dividida no alto, e Benzema, de calcanhar entre as pernas do marcador para a pequena área, achou Casemiro livre para marcar. O jogo ficou perigoso para o Real Madrid na segunda etapa. Apesar de ser lanterna no Campeonato Espanhol, o Espanyol mudou a postura e assustava o gol de Cortouis. Logo aos 3 minutos, Wu Lei chutou forte, mas o goleiro do Real segurou firme. Aos 20, De Tomás bateu falta perigosa e o goleiro belga espalmou para longe.