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futebol

Real Madrid tem prioridade de compra de Achraf Hakimi

Caso Inter de Milão receba oferta pelo lateral direito e queira vendê-lo, deve informar aos merengues, que podem igualar a oferta de outra equipe e levar o jogador para Madri...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 12:00
Crédito: LARS BARON / AFP
O Real Madrid terá preferência na compra de Acraf Hakimi caso a Inter de Milão esteja disposta a vender o lateral direito recém-contratado. Caso os italianos recebam uma oferta oficial pelo marroquino e tenham interesse em transferi-lo, devem informar aos merengues para que eles possam igualar a proposta e repatriar o atleta formado na base espanhola.
Hakimi não era prioridade no time de Zidane por conta da presença de Carvajal na posição. No entanto, o gigante europeu acredita que a ida para o futebol italiano e para o elenco dirigido por Antonio Conte seja importante para o desenvolvimento e progressão do marroquino. Os merengues ainda sonham em um retorno do atleta nos próximos anos.
O lateral assinou com a Inter de Milão por cinco temporadas e o Real Madrid não pôde colocar no contrato a opção de recompra do jogador, pois este recurso é proibido na Itália. De qualquer maneira, os espanhóis estarão atentos em relação a qualquer movimento que irá se dar em torno do ex-Borussia Dortmund.E MAIS:Técnico do Barcelona, Quique Setién, pede sacrifício de jogadoresZidane afirma que Campeonato Espanhol será decidido na reta final: 'Temos seis finais pela frente'Arthur assina contrato de cinco anos e é novo reforço da JuventusXavi diz que está se preparando para treinar o Barça: 'Meu maior sonho' E MAIS:

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