Real Madrid tem princípio de acordo por Lautaro Martínez, diz agência

O Real Madrid chegou a um princípio de acordo com os representantes de Lautaro Martínez para a contratação do argentino, de acordo com a “Sport Mediaset”. As informações apontam que operação deve girar em torno dos 100 milhões de euros (R$ 625 milhões) com a ida do atacante para o gigante espanhol, o clube merengue emprestaria o centroavante Jokic para a Inter de Milão com opção de compra ao final da temporada.O conjunto italiano tentou manter a negociação em segredo para não correr riscos de melar a contratação de Arturo Vidal, próximo de acerto nesta semana. Além disso, com o dinheiro da venda do argentino, o técnico Antonio Conte planeja investir na chegada de Kanté, sonho de desejo do treinador, mas caro para atual situação da equipe.