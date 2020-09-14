Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid tem princípio de acordo por Lautaro Martínez, diz agência

Jokic poderia entrar na negociação e vestir a camisa da Inter de Milão. Caso venda, clube italiano pretende investir na contratação de meio-campista Kanté, do Chelsea...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 08:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 08:24
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Real Madrid chegou a um princípio de acordo com os representantes de Lautaro Martínez para a contratação do argentino, de acordo com a “Sport Mediaset”. As informações apontam que operação deve girar em torno dos 100 milhões de euros (R$ 625 milhões) com a ida do atacante para o gigante espanhol, o clube merengue emprestaria o centroavante Jokic para a Inter de Milão com opção de compra ao final da temporada.O conjunto italiano tentou manter a negociação em segredo para não correr riscos de melar a contratação de Arturo Vidal, próximo de acerto nesta semana. Além disso, com o dinheiro da venda do argentino, o técnico Antonio Conte planeja investir na chegada de Kanté, sonho de desejo do treinador, mas caro para atual situação da equipe.
O Barcelona tentou negociar Lautaro Martínez ao longo dos últimos meses, mas a resistência da Inter e a crise financeira atrapalharam o clube culé. O camisa 10 era visto como o substituto ideal para a saída de Luis Suárez. Os dirigentes italianos dizem que contam com o atleta e que pensam em renovar o contrato do jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados