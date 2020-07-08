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Real Madrid só irá contratar caso venda jogadores do elenco atual

Clube está sentindo a crise financeira provocada pela COVID-19 e quer fazer caixa para ir ao mercado. James Rodríguez e Gareth Bale são os principais nomes para deixarem o elenco...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 11:50
Crédito: AFP
O Real Madrid está descartando realizar grandes operações neste mercado de transferências caso não realize venda de jogadores. A falta de liquidez provocada pela crise financeira da COVID-19 é a principal causa. Além disso, o clube tem a opção de resgatar atletas que estão emprestados para outras equipes para que o gigante espanhol não tenha pressa em se movimentar na janela.
Os merengues querem fazer caixa antes de realizarem alguma negociação e os principais nomes para deixarem o plantel são os de James Rodríguez e Gareth Bale, embora o clube saiba que esses jogadores possam sair por um preço abaixo de seus valores de mercado.
Luka Modric e Marcelo também podem buscar outras equipes, mas talvez não rendessem tanto dinheiro pela idade avançada. Lucas Vázquez também está na lista dos transferíveis, mas o Real Madrid já conseguiu vender Achraf Hakimi para a Inter de Milão e pretende seguir esse plano com outras peças do plantel.
Com isso, dificilmente os merengues irão fazer esforços por Eduardo Camavinga, do Rennes, ou por Paul Pogba, do Manchester United, embora ambos fossem grande desejo do técnico Zidane. As ações do clube de Madri devem ser prorrogadas para 2021.

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