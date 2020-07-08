Real Madrid só irá contratar caso venda jogadores do elenco atual

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O Real Madrid está descartando realizar grandes operações neste mercado de transferências caso não realize venda de jogadores. A falta de liquidez provocada pela crise financeira da COVID-19 é a principal causa. Além disso, o clube tem a opção de resgatar atletas que estão emprestados para outras equipes para que o gigante espanhol não tenha pressa em se movimentar na janela.

Os merengues querem fazer caixa antes de realizarem alguma negociação e os principais nomes para deixarem o plantel são os de James Rodríguez e Gareth Bale, embora o clube saiba que esses jogadores possam sair por um preço abaixo de seus valores de mercado.

Luka Modric e Marcelo também podem buscar outras equipes, mas talvez não rendessem tanto dinheiro pela idade avançada. Lucas Vázquez também está na lista dos transferíveis, mas o Real Madrid já conseguiu vender Achraf Hakimi para a Inter de Milão e pretende seguir esse plano com outras peças do plantel.