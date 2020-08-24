Real Madrid se mantém atento à situação de Kylian Mbappé

Na mira do Real Madrid, Kylian Mbappé pode não permanecer no Paris Saint-Germain. De acordo com a imprensa espanhola, o atacante francês vem recusando propostas de renovação do clube parisiense.
Com contrato até 2022, Mbappé é monitorado pelo Real Madrid. Assim, os merengues estudam formalizar uma proposta no final do próximo ano, ou seja, quando o francês entrará no último ano de contrato.
Essa situação obrigaria o PSG a vendê-lo por um preço muito abaixo do seu real valor para não perder um dos melhores jogadores do mundo de graça.