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futebol

Real Madrid se mantém atento à situação de Kylian Mbappé

Atacante vem recusando propostas do Paris Saint-Germain para renovar...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 16:15

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:15

Crédito: David Ramos/AFP
Na mira do Real Madrid, Kylian Mbappé pode não permanecer no Paris Saint-Germain. De acordo com a imprensa espanhola, o atacante francês vem recusando propostas de renovação do clube parisiense.
Com contrato até 2022, Mbappé é monitorado pelo Real Madrid. Assim, os merengues estudam formalizar uma proposta no final do próximo ano, ou seja, quando o francês entrará no último ano de contrato.
Essa situação obrigaria o PSG a vendê-lo por um preço muito abaixo do seu real valor para não perder um dos melhores jogadores do mundo de graça.

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