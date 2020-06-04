Real Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro Martínez

Crédito: Lautaro Martínez desperta interesse do Real Madrid na janela de transferências (AFP

Apesar do intenso interesse do Barcelona na contratação de Lautaro Martínez, o Real Madrid pressiona o jogador e a Inter de Milão para que o argentino vista a camisa merengue na próxima temporada, de acordo com a “Sky Italia”. No entanto, os italianos também não devem facilitar a negociação para o clube de Florentino Pérez.

Até o momento, a equipe nerazzurri está inflexível quanto ao valor da multa do camisa 10 que é de 111 milhões de euros (R$ 630 milhões). Embora o Real Madrid possa estar passando menos dificuldade financeira que os culés neste período de crise, o valor é alto frente a falta de receitas importantes para os cofres dos times.

O interesse do Real Madrid pode ser uma manobra para o Dortmund facilitar uma operação em que Haaland possa parar na equipe de Zidane ou para os culés forçarem subir uma proposta financeira ou por estar, de fato, com vontade de contar com o argentino no plantel para a próxima temporada.