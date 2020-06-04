Real Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro Martínez

Apesar do intenso interesse do Barcelona na contratação de Lautaro Martínez, o Real Madrid pressiona o jogador e a Inter de Milão para que o argentino vista a camisa merengue na próxima temporada, de acordo com a “Sky Italia”. No entanto, os italianos também não devem facilitar a negociação para o clube de Florentino Pérez.
Até o momento, a equipe nerazzurri está inflexível quanto ao valor da multa do camisa 10 que é de 111 milhões de euros (R$ 630 milhões). Embora o Real Madrid possa estar passando menos dificuldade financeira que os culés neste período de crise, o valor é alto frente a falta de receitas importantes para os cofres dos times.
O interesse do Real Madrid pode ser uma manobra para o Dortmund facilitar uma operação em que Haaland possa parar na equipe de Zidane ou para os culés forçarem subir uma proposta financeira ou por estar, de fato, com vontade de contar com o argentino no plantel para a próxima temporada.
Desde o último mês de janeiro, a equipe blaugrana intensificou as conversas com a Inter e com Lautaro Martínez para tentar contratá-lo. Nesse período, outros clubes, como Manchester City e Paris Saint-Germain, pensaram na aquisição do jogador, mas desistiram. Diversas especulações sobre a operação, envolvendo dinheiro, mas também jogadores, foram feitas, mas nenhum acordo realizado.E MAIS:Diego Costa é condenado pelo Fisco espanhol, mas não irá presoBoateng diz que futebol sem negros seria 'entediante' e lembra de quando deixou o gramado após racismoFamalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do PortuguêsEm jogo com torcida, Budapest Honvéd bate o Mezokövesd-Zsóry e é campeão da Copa da Hungria E MAIS: