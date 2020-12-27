Real Madrid se interessa por Phil Foden, do Manchester City

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Atento ao mercado, o Real Madrid parece estar de olho em uma das principais promessas do futebol inglês. De acordo com informações do jornal britânico "Daily Mirror", o meio-campista Phil Foden está na lista de transferências do atual campeão espanhol.

+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesSegundo o periódico, o jogador de 20 anos estaria insatisfeito com as poucas oportunidades dadas pelo técnico Pep Guardiola e uma saída do Etihad Stadium não está descartada.

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