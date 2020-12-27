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futebol

Real Madrid se interessa por Phil Foden, do Manchester City

Jogador de 20 anos não é titular absoluto do time de Pep Guardiola e considera uma saída da Inglaterra em busca de mais minutos em campo. Meia fez cinco gols na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 16:55

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 16:55

Crédito: AFP
Atento ao mercado, o Real Madrid parece estar de olho em uma das principais promessas do futebol inglês. De acordo com informações do jornal britânico "Daily Mirror", o meio-campista Phil Foden está na lista de transferências do atual campeão espanhol.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesSegundo o periódico, o jogador de 20 anos estaria insatisfeito com as poucas oportunidades dadas pelo técnico Pep Guardiola e uma saída do Etihad Stadium não está descartada.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
Apesar de ter jogado 18 dos 23 jogos do Manchester City na atual temporada, o camisa 47 nem sempre é titular e em algumas vezes entra somente no fim da partida. Ao todo, o jogador marcou cinco gols e deu quatro assistências.

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