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Real Madrid sai na frente, sofre mais um gol de pênalti e fica no empate com o Villareal pela La Liga

Clube merengue cometeu sua quarta grande penalidade em apenas duas partidas.
Vinícius Júnior não entrou bem na segunda etapa...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 14:10

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 14:10

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Fora de casa, o Real Madrid ficou no empate com o Villareal por 1 a 1. Mariano Díaz abriu o placar para os merengues, mas Gerard Moreno, de pênalti, deixou tudo igual.
Após marcar de cabeça o primeiro gol da partida, Mariano Díaz mostrou apoio ao movimento "Black Lives Matter". O Real Madrid ganhava a partida até os 31 minutos do segundo tempo.
CONFIRA A TABELA DA LA LIGAO Real Madrid cometeu seu quarto pênalti em duas partidas. Gerard Moreno converteu e deixou tudo igual. No final, o Villareal poderia ter virado a partida, mas perdeu algumas oportunidades.
Vinícius Júnior entrou mal e fez uma partida ruim, errando muitos passes. Além dele, Lucas Vázquez também foi um dos destaques negativos dos merengues. O Villareal, por outro lado, fez uma bela partida e merecia a vitória. Gerard Moreno, autor do gol, foi eleito o nome da partida.
Com o empate, o Villareal chegou aos 19 pontos e continua na vice-liderança da La Liga. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, com 17, mas ainda joga na rodada contra o Barcelona. Com a mesma pontuação, o Real Madrid ocupa o quarto lugar.

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