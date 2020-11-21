Real Madrid sai na frente, sofre mais um gol de pênalti e fica no empate com o Villareal pela La Liga

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Fora de casa, o Real Madrid ficou no empate com o Villareal por 1 a 1. Mariano Díaz abriu o placar para os merengues, mas Gerard Moreno, de pênalti, deixou tudo igual.

Após marcar de cabeça o primeiro gol da partida, Mariano Díaz mostrou apoio ao movimento "Black Lives Matter". O Real Madrid ganhava a partida até os 31 minutos do segundo tempo.

CONFIRA A TABELA DA LA LIGAO Real Madrid cometeu seu quarto pênalti em duas partidas. Gerard Moreno converteu e deixou tudo igual. No final, o Villareal poderia ter virado a partida, mas perdeu algumas oportunidades.

Vinícius Júnior entrou mal e fez uma partida ruim, errando muitos passes. Além dele, Lucas Vázquez também foi um dos destaques negativos dos merengues. O Villareal, por outro lado, fez uma bela partida e merecia a vitória. Gerard Moreno, autor do gol, foi eleito o nome da partida.