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futebol

Real Madrid sai atrás, reage, mas é derrotado em casa para o Shakhtar

Clube merengue teve um gol anulado nos acréscimos do segundo tempo. Vinícius Júnior entrou bem e mudou a partida...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 15:52

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:52

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Real Madrid foi derrotado em casa pelo Shakhtar Donetsk por 3 a 2. Tete, Varane, contra, e Solomon marcaram os gols do time ucraniano. Modric e Vinícius Júnior descontaram.APAGÃOO Real Madrid fez um primeiro tempo péssimo. O clube merengue tomou três gols em 42 minutos e foi para o vestiário perdendo e sem marcar gols. O Shakhtar dominou as ações ofensivas e poderia ter feito mais.
SEGUNDO TEMPO MELHORApós o lindo gol de Modric, o Real Madrid pareceu ter acordado. Logo depois, Vinícius Júnior entrou, roubou a bola do marcador e deixou o dele. Os merengues criaram algumas chances, mas não conseguiram marcar mais gols. O Shakhtar também desperdiçou oportunidades.
CHAMA O VARNos acréscimos do segundo tempo, Valverde chutou e a bola entrou. Seria o empate do Real Madrid, mas o VAR chamou e o juiz anulou o lance. Vinícius Júnior estava impedido e a arbitragem entendeu que o brasileiro participou do lance.
MUDOU O JOGOVinícius Júnior mudou a cara do Real Madrid. O brasileiro entrou, marcou o dele e criou chances e jogadas ofensivas para os espanhóis. Rodrygo esteve apagado.

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