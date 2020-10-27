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Real Madrid sai atrás no placar, mas consegue empate heroico com o Mönchengladbach nos acréscimos

Alemães abrem 2 a 0 após aproveitarem chances, mas espanhóis crescem nos minutos finais para marcar duas vezes e somar o primeiro ponto na competição continental...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 19:01
Crédito: AFP
O Real Madrid precisou suar muito a camisa para não sair derrotado pela segunda vez seguida na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o clube espanhol visitou o Borussia Mönchengladbach e as equipes empataram em 2 a 2 após os alemães abrirem 2 a 0. Thuram (duas vezes), Benzema e Casimiro fizeram os gols.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESQUEM NÃO FAZ, LEVAO Real Madrid alugou o campo de ataque do Borussia Mönchenglabach e dominou as ações no primeiro tempo. No entanto, a pontaria do time espanhol não estava em dia na etapa inicial e o time 13 vezes campeão europeu não conseguiu balançar as redes do goleiro Sommer. Os alemães aproveitaram a única oportunidade que tiveram nos 45 minutos iniciais e, após belo lance de Pléa, Marcus Thuram acertou bonito chute para abrir o placar.
SEGUNDO TEMPOO Real Madrid voltou para a etapa final pressionando o Mönchengladbach, mas, novamente, a pressão não gerou muitos resultados. Com menos de um minuto, Asensio acertou bola na trave. Pouco depois, Valverde fez bela jogada pela direita e serviu Vini Jr., que bateu mal e viu a bola ir para fora.
A BOLA PUNEAssim como no primeiro tempo, o Borussia Mönchengladbach aproveitou uma das poucas chances que teve e ampliou o marcador. Após chute de Pléa, Courtois deu rebote nos pés de Thuram, que só escorou para o gol. Logo em seguida, quase o terceiro dos alemães. Neuhaus lançou Pléa, mas o atacante parou no goleiro belga do time da capital espanhola.
REAÇÃO HISTÓRICA​Já nos instantes finais, o Real Madrid, que não tinha mais nada a perder, se lançou ao ataque e conseguiu empatar a partida. Valverde cruzou da direita aos 42 minutos, Casemiro evitou a saída e ajeitou para Benzema, que mandou para o gol. Nos acréscimos, após bola levantada na área, Sergio Ramos escorou de cabeça para o meio e Casemiro deixou tudo igual.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, o Real Madrid encara a Inter de Milão que também não venceu na competição. Em dois jogos, os italianos têm dois empates. O Borussia Mönchengladbach visita o Shakhtar Donetsk. Os dois jogos acontecem na próxima terça-feira, dia 3 de novembro.

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