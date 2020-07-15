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futebol

Real Madrid recebe Villareal em possível jogo do título espanhol

Caso vença a partida, clube merengue conquistará o troféu da La Liga desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 17:42

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:42

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Villareal nesta quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília). Caso vença a partida, os merengues conquistarão o troféu da La Liga 19/20.
JOGO DO TÍTULO?O Real Madrid pode conquistar a La Liga amanhã. Caso vença a sua partida, os merengues já serão matematicamente campeões. Se perderem, mas o Barcelona não vencer, também garantirão a taça.
FALA, PROFESSOR"Estamos aqui com um único sentimento: procurar ganhar o jogo de amanhã. É isso que nos motiva, é para isso que nos preparamos e nada mais. Amanhã vamos dar tudo, como fazemos em todos os jogos, e o rival vai fazer o mesmo. Temos de nos concentrar no jogo de amanhã, que vai ser difícil", disse Zidane, treinador do Real Madrid.
DOMÍNIO​O Real Madrid deve concretizar seu 34º título do Campeonato Espanhol. O clube merengue é o maior vencedor da competição. O Barcelona, segunda equipe que mais conquistou, tem 26.
"LE K"​Jogador do mês da La Liga, Karim Benzema faz uma temporada espetacular e pode ser o trunfo novamente para a vitória merengue. O atacante francês é o segundo jogador que mais marcou gols na La Liga desta temporada, com 19 em 35 partidas disputadas. Além disso, ele deu oito assistências e é o terceiro que mais contribuiu nesse quesito no campeonato.

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