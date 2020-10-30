Real Madrid recebe o Huesca pelo Espanhol querendo voltar à liderança

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Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo neste sábado, pela oitava rodada da competição, querendo voltar ao topo da tabela. No estádio Alfredo Di Stéfano, o time de Zidane recebe o Huesca, que está na zona de rebaixamento e quer a segunda vitória seguida. O jogo acontece às 10h (de Brasília).

+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOLSe no campeonato nacional a campanha é boa, o clube vem sofrendo na Liga dos Campeões. Após a vitória sobre o Barcelona no clássico espanhol da última rodada, o time da capital empatou com o Borussia Mönchengladbach na terça-feira e tem apenas um ponto em duas rodadas.

E nada melhor do que um adversário que vem em má fase para se enfrentar neste momento. Certo? Não para Zidane. Segundo o comandante merengue, o Real Madrid terá dificuldades contra o Huesca, que ocupara a 18ª colocação do Campeonato Espanhol.

- É um adversário perigoso. Não há equipes pequenas na Espanha. É preciso dar tudo em campo porque temos pela frente um adversário competitivo e forte. Isso faz com que esta liga seja espetacular. É uma final e já colocamos isso na cabeça. São três pontos importantíssimos e vamos tentar ganhá-los - disse o treinador do Real Madrid.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESReal Madrid: Courtois; Vázquez, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Valverde, Casemiro e Modric; Rodrygo, Benzema e Asensio.