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futebol

Real Madrid recebe o Huesca pelo Espanhol querendo voltar à liderança

Clube merengue vem de vitória sobre o Barcelona na competição nacional, mas sofreu contra o Borussia Mönchengladbach no meio de semana pela Liga dos Campeões...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 16:20
Crédito: AFP
Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo neste sábado, pela oitava rodada da competição, querendo voltar ao topo da tabela. No estádio Alfredo Di Stéfano, o time de Zidane recebe o Huesca, que está na zona de rebaixamento e quer a segunda vitória seguida. O jogo acontece às 10h (de Brasília).
+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOLSe no campeonato nacional a campanha é boa, o clube vem sofrendo na Liga dos Campeões. Após a vitória sobre o Barcelona no clássico espanhol da última rodada, o time da capital empatou com o Borussia Mönchengladbach na terça-feira e tem apenas um ponto em duas rodadas.
E nada melhor do que um adversário que vem em má fase para se enfrentar neste momento. Certo? Não para Zidane. Segundo o comandante merengue, o Real Madrid terá dificuldades contra o Huesca, que ocupara a 18ª colocação do Campeonato Espanhol.
- É um adversário perigoso. Não há equipes pequenas na Espanha. É preciso dar tudo em campo porque temos pela frente um adversário competitivo e forte. Isso faz com que esta liga seja espetacular. É uma final e já colocamos isso na cabeça. São três pontos importantíssimos e vamos tentar ganhá-los - disse o treinador do Real Madrid.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESReal Madrid: Courtois; Vázquez, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Valverde, Casemiro e Modric; Rodrygo, Benzema e Asensio.
Huesca: Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas e Galan; Ferreiro, Mosquera, Rico e Garcia; Sandro e Mir.

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