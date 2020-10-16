Real Madrid recebe o Cádiz para manter a liderança do Espanhol

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Após a pausa por conta da data internacional da Fifa, a bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol neste sábado. E o líder da competição e atual campeão, o Real Madrid, entra em campo contra o Cádiz. O jogo acontece no Estádio Alfredo Di Stéfano, às 13h30 (de Brasília), pela sexta rodada do torneio.

+ VEJA A TABELA DA LA LIGALíder do torneio com dez pontos e um jogo a menos, o Real Madrid busca manter a ponta da tabela. Por conta da participação na Liga dos Campeões na última temporada até agosto, o time da capital espanhola voltou das férias depois que os demais clubes e teve sua estreia adiada.

O técnico Zidane terá alguns problemas para montar a equipe, especialmente na lateral-direita. Carvajal e Odriozola, os dois alas de ofício, estão machucados e não entram em campo. O brasileiro Eder Militão, que também atua no setor, é outra baixa. A tendência é o zagueiro Nacho atue na função.

- O Cádiz é uma equipe muito disciplinada e que acaba de subir. Tenho certeza que irão dificultar e incomodar a nossa tarefa, pois sabemos que todas as equipas da liga são muito difíceis de enfrentar, inclusive os recém-promovidos, visto que a segunda divisão é muito competitiva. Teremos de estar bem preparados - disse Zidane.

PROVÁVEIS TIMESReal Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Isco e Kroos; Asensio, Vini Jr. e Benzema.