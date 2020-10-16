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futebol

Real Madrid recebe o Cádiz para manter a liderança do Espanhol

Clube da capital da Espanha é líder do torneio com um jogo a menos e pode ampliar vantagem na rodada. Zidane tem problema na lateral e Vini Jr. deve ser titular no ataque...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 14:10

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 14:10

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Após a pausa por conta da data internacional da Fifa, a bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol neste sábado. E o líder da competição e atual campeão, o Real Madrid, entra em campo contra o Cádiz. O jogo acontece no Estádio Alfredo Di Stéfano, às 13h30 (de Brasília), pela sexta rodada do torneio.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGALíder do torneio com dez pontos e um jogo a menos, o Real Madrid busca manter a ponta da tabela. Por conta da participação na Liga dos Campeões na última temporada até agosto, o time da capital espanhola voltou das férias depois que os demais clubes e teve sua estreia adiada.
O técnico Zidane terá alguns problemas para montar a equipe, especialmente na lateral-direita. Carvajal e Odriozola, os dois alas de ofício, estão machucados e não entram em campo. O brasileiro Eder Militão, que também atua no setor, é outra baixa. A tendência é o zagueiro Nacho atue na função.
- O Cádiz é uma equipe muito disciplinada e que acaba de subir. Tenho certeza que irão dificultar e incomodar a nossa tarefa, pois sabemos que todas as equipas da liga são muito difíceis de enfrentar, inclusive os recém-promovidos, visto que a segunda divisão é muito competitiva. Teremos de estar bem preparados - disse Zidane.
PROVÁVEIS TIMESReal Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Isco e Kroos; Asensio, Vini Jr. e Benzema.
Cádiz: Ledesma; Akapo, Mauro, Cala e Espino; Mari, Jonsson, Sanchez, Pombo e Fernandez; Negredo.

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