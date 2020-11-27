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futebol

Real Madrid recebe o Alavés pelo Campeonato Espanhol

Time de Zidane conseguiu somente um ponto nos últimos dois jogos da La Liga e precisa voltar a vencer para se aproximar dos líderes...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 12:22
Crédito: PETER POWELL / AFP
Aliviado após uma vitória na Champions League, o Real Madrid volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Neste sábado, o time merengue vai receber o Alavés, às 17h, no estádio Alfredo di Stéfano, em Madrid.
Na última quarta-feira, o Real Madrid venceu a Inter de Milão por 2 a 0 em jogo pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e se aproximou da vaga. Com isso, Zidane pode focar apenas no duelo no Espanhol, onde seus últimos resultados não foram o esperado.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL
O Real Madrid conseguiu somente um ponto nos últimos dois jogos. Foi goleado pelo Valencia, por 4 a 1, e ficou no 1 a 1 com o Villarreal. Na quarta posição na tabela de classificação com 17 pontos, o time de Zidane precisa da vitória para colar nos líderes do Espanhol.
Enquanto isso, o Alavés vem de um empate em casa diante do Valencia e também precisa somar pontos para se afastar das últimas posições. Em 15º lugar na tabela com 10 pontos, a equipe está apenas três pontos acima do Levante, primeiro na zona de rebaixamento.
Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Odegaard; Hazard, Mariano Díaz, Rodrygo.
Provável Alavés: Pacheco; Navarro, Lejeune, Laguardia, Duarte; Mendez, Pina, Battaglia, Jota; Perez, Joselu.

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