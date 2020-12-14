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futebol

Real Madrid recebe Athletic Bilbao e mira a liderança do Espanhol

Equipe merengue vive boa fase após três vitórias consecutivas, enquanto adversário desta terça-feira não vive um bom momento e está próximo da zona de rebaixamento...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 13:22
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao nesta terça-feira em rodada antecipada pelo Campeonato Espanhol às 18h (horário de Brasília). A equipe merengue pode alcançar os mesmos 26 pontos da líder Real Sociedad em caso de vitória e seguir firme na briga pelo título da La Liga. Os comandados de Zidane chegam empolgados após vitória no clássico diante o Atlético de Madrid.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Fala, Zidane
- Tem sido uma semana boa e temos que seguir assim. As partidas são complicadas e não há tempo para descansar. Não vamos mudar nada, sabemos que temos que ser os melhores sempre, mas há um adversário e às vezes é difícil colocar o rival em dificuldade o tempo todo. Mas somos bons e podemos demonstrar regularidade.
Momento
O Real Madrid vive grande fase e vem de três vitórias seguidas, sendo duas pelo Campeonato Espanhol contra Sevilla e Atlético de Madrid e uma contra o Borussia Monchengladbach pela Liga dos Campeões. Já o Bilbao vive um jejum de três jogos sem vitória e busca se distanciar da zona do rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:​Real Madrid x Athletic Bilbao
Data e horário: 15/12/2020, às 18h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)​Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:​REAL MADRID (Técnico: Zidane)​Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Modric, Valverde e Kroos; Lucas Vásquez, Benzema e Vinícius Júnior.
Desfalques: Hazard, Jovic, Mariano Díaz e Odegaard (machucados). Casemiro (suspenso).
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Gaizka Garitano)​Unai Simon; Capa, Yeray, Martinez e Yuri; Dani García e Unai López; Berenguer, Muniain e Iñaki Williams; Villalibre.
Desfalques: Peru Nolaskoain e Mikel Vesga (machucados).

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