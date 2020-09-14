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futebol

Real Madrid quer R$ 125 milhões para liberar Gareth Bale

Ideia do clube merengue é vender o galês antes do fechamento do mercado...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 11:50
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Gareth Bale não parece ter mais futuro no Real Madrid. De acordo com o "Mundo Deportivo", o clube merengue pede 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) para liberar o atacante galês. p
Com 31 anos e contrato de dois anos com o Real Madrid, Bale não está nos planos de Zidane. Na última temporada, as atitudes do galês e a falta de compromisso irritaram o treinador francês e a direção do clube.
O Tottenham é um dos interessados no galês. Ele já demonstrou interesse em atuar na MLS, mas seu agente negou que sairá do Real Madrid.

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