Real Madrid quer R$ 125 milhões para liberar Gareth Bale

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Gareth Bale não parece ter mais futuro no Real Madrid. De acordo com o "Mundo Deportivo", o clube merengue pede 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) para liberar o atacante galês. p

Com 31 anos e contrato de dois anos com o Real Madrid, Bale não está nos planos de Zidane. Na última temporada, as atitudes do galês e a falta de compromisso irritaram o treinador francês e a direção do clube.