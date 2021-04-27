Real Madrid quer o retorno de Odegaard na próxima temporada

O Real Madrid quer o retorno de Odegaard para a próxima temporada. Segundo o "Mirror", o meio-campista conversou com o técnico Zidane antes de ser emprestado ao Arsenal e o comandante francês pediu para que o norueguês tivesse paciência.O atleta faz um bom trabalho com a camisa dos Gunners, o que gerou a expectativa de que o time de Mikel Arteta pudesse comprá-lo de forma definitiva na próxima janela de transferências. No entanto, a operação é complexa para os ingleses.
Os merengues contam com Modric para o setor, mas o croata está com 35 anos e deve deixar o clube espanhol em um futuro próximo. Além disso, o Real Madrid sofre com escassez de peças para o setor de meio-campo. Os problemas com lesões do camisa 10 e Kroos mostraram a necessidade de ter um elenco maior.