Real Madrid quer o retorno de Odegaard na próxima temporada

O Real Madrid quer o retorno de Odegaard para a próxima temporada. Segundo o "Mirror", o meio-campista conversou com o técnico Zidane antes de ser emprestado ao Arsenal e o comandante francês pediu para que o norueguês tivesse paciência.O atleta faz um bom trabalho com a camisa dos Gunners, o que gerou a expectativa de que o time de Mikel Arteta pudesse comprá-lo de forma definitiva na próxima janela de transferências. No entanto, a operação é complexa para os ingleses.