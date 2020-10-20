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futebol

Real Madrid quer fazer valer favoritismo contra o Shakhtar

Clube merengue vive momento irregular no Campeonato Espanhol, mas tem vantagem por jogar em casa. Equipe ucraniana tem desfalque de oito atletas por conta da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 10:51

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 10:51

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Apesar de viver um início irregular no Campeonato Espanhol, o Real Madrid deve virar a chave para a estreia na Liga dos Campeões diante do Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira, às 13h55 (horário de Brasília). O time comandado por Zidane terá vantagem por jogar em casa e por conta de casos de Covid-19 na equipe ucraniana, o que impediu a viagem de oito atletas do adversário.No entanto, os merengues também devem ter o desfalque do zagueiro Sergio Ramos, que não participou do treinamento desta terça-feira. O comandante francês comentou sobre o favoritismo da equipe para o torneio.
- Nós sabemos quem somos e o que queremos. O importante é nos prepararmos, mas muitas equipes querem conquistar a Champions. Nós vamos tentar vencer. Haverá momentos difíceis, mas quando se ganha também se passa por momentos complicados.
O goleiro Courtois também seguiu a mesma linha de Zidane ao abordar o desejo de voltar a conquistar a Liga dos Campeões, mas sem esquecer das outras competições.
- Eu confio neste plantel e acredito que podemos ganhar a Champions. Uma equipe como o Real Madrid é sempre favorita e temos qualidade. É muito importante começar vencendo. Vejo a equipe com vontade.
O Shakhtar deve sentir a ausência de grandes peças que foram importantes para a equipe chegar na última semifinal de Liga Europa. Os brasileiros Alan Patrick, Junior Moraes e Taison não viajaram para a capital espanhola, além de outras cinco ausências significativas para a estreia na principal competição do continente europeu.

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