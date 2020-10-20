Real Madrid quer fazer valer favoritismo contra o Shakhtar

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Apesar de viver um início irregular no Campeonato Espanhol, o Real Madrid deve virar a chave para a estreia na Liga dos Campeões diante do Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira, às 13h55 (horário de Brasília). O time comandado por Zidane terá vantagem por jogar em casa e por conta de casos de Covid-19 na equipe ucraniana, o que impediu a viagem de oito atletas do adversário.No entanto, os merengues também devem ter o desfalque do zagueiro Sergio Ramos, que não participou do treinamento desta terça-feira. O comandante francês comentou sobre o favoritismo da equipe para o torneio.

- Nós sabemos quem somos e o que queremos. O importante é nos prepararmos, mas muitas equipes querem conquistar a Champions. Nós vamos tentar vencer. Haverá momentos difíceis, mas quando se ganha também se passa por momentos complicados.

O goleiro Courtois também seguiu a mesma linha de Zidane ao abordar o desejo de voltar a conquistar a Liga dos Campeões, mas sem esquecer das outras competições.

- Eu confio neste plantel e acredito que podemos ganhar a Champions. Uma equipe como o Real Madrid é sempre favorita e temos qualidade. É muito importante começar vencendo. Vejo a equipe com vontade.