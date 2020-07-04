Real Madrid quer ampliar diferença para o Barça contra o Athletic Bilbao

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O Real Madrid viaja para o País Basco para encarar o Athletic Bilbao neste domingo, no San Mamés, às 9h (horário de Brasília), e seguir sua caminhada em busca do título do Campeonato Espanhol. Os merengues têm uma vantagem de quatro pontos para o Barcelona e buscam ampliar a diferença. No entanto, o adversário é complicado, sonha com vaga em Liga Europa e é finalista da Copa do Rei.

O time de Zidane, por jogar mais cedo que o Barça, pode abrir sete pontos de diferença para o vice-líder e pressionar ainda mais o rival na briga pelo título. O comandante francês comentou sobre a dificuldade da partida e a pressão por títulos que possui o gigante espanhol.

- Outra partida muito difícil. O San Mamés é sempre um campo complicado para todos. Temos que fazer uma grande partida, mas estamos preparados. No Real sempre há pressão e isso é bom, é a beleza da nossa profissão. Essa pressão é o que leva você a fazer coisas boas.

Pelo lado do Bilbao, o comandante Gaizka Garitano disse que deve jogar mais fechado e, apesar de sonhar com Liga Europa, sabe da dificuldade que é se inserir entre os seis primeiros colocados do Espanhol.

- Eles têm poucos gols sofridos e são muito bem organizados. Eles têm sido muito sólidos. Não somos favoritos (para Liga Europa). Vejo a Real Sociedad bem e é verdade que o Valencia sofreu um baque. Estamos na briga e temos que seguir até o final. No entanto, é um trabalho de duas semanas e cinco partidas. Vemos cada partida como uma final.