Real Madrid quer a contratação de Haaland, mas apenas em 2023

O Real Madrid está interessado na contratação de Haaland, mas espera contratar o centroavante apenas em 2023, segundo o "As". Na próxima janela de transferências do verão europeu, o clube merengue pretende se dedicar exclusivamente na chegada de Kylian Mbappé.É sabido do desejo de Haaland, que tem contrato com o Dortmund até 2024, deixar o clube alemão ao fim desta temporada. No entanto, o Real Madrid espera que o atleta recuse possíveis ofertas de Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United e permaneça na equipe aurinegra por mais um ano.

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Se a vontade do centroavante passar por vestir a camisa merengue no futuro, o plano de Florentino Pérez talvez não pareça impossível. Dessa forma, Benzema poderia cumprir seu contrato até 2023 e não haveria a necessidade de uma disputa por posição no setor ofensivo.

Na atual temporada, Haaland mantém o ótimo desempenho mostrado nos primeiros meses com a camisa do Dortmund. Em 21 partidas, o artilheiro anotou 23 gols e contribuiu com 10 assistências, mas o jovem vem sofrendo com lesões e atuando menos do que era esperado.