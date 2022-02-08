Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid quer a contratação de Haaland, mas apenas em 2023

Clube merengue tem como prioridade nesta janela de transferências a chegada de Kylian Mbappé e espera que centroavante norueguês permaneça mais um ano no Dortmund...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 13:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 13:42
O Real Madrid está interessado na contratação de Haaland, mas espera contratar o centroavante apenas em 2023, segundo o "As". Na próxima janela de transferências do verão europeu, o clube merengue pretende se dedicar exclusivamente na chegada de Kylian Mbappé.É sabido do desejo de Haaland, que tem contrato com o Dortmund até 2024, deixar o clube alemão ao fim desta temporada. No entanto, o Real Madrid espera que o atleta recuse possíveis ofertas de Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United e permaneça na equipe aurinegra por mais um ano.
> Veja a tabela da Champions League
Se a vontade do centroavante passar por vestir a camisa merengue no futuro, o plano de Florentino Pérez talvez não pareça impossível. Dessa forma, Benzema poderia cumprir seu contrato até 2023 e não haveria a necessidade de uma disputa por posição no setor ofensivo.
Na atual temporada, Haaland mantém o ótimo desempenho mostrado nos primeiros meses com a camisa do Dortmund. Em 21 partidas, o artilheiro anotou 23 gols e contribuiu com 10 assistências, mas o jovem vem sofrendo com lesões e atuando menos do que era esperado.
Crédito: HaalandéalvodemercadodoRealMadrid(Foto:INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados