Real Madrid pressiona Mbappé passa assinar no fim da temporada

O Real Madrid pressiona Mbappé e avisou ao craque que a oferta realizada pela sua contratação tem prazo de validade até o fim da próxima janela de transferências de verão da Europa, segundo o "The Sunday Times". Se o camisa sete mudar de ideia e optar por permanecer no PSG, o Real Madrid não será uma opção em um futuro próximo.Enquanto o clube espanhol lança o ultimato para o atacante, o Paris Saint-Germain luta para convencer o atleta a permanecer. Os franceses buscam ampliar o contrato do jogador até 2024, além de aumentar seu salário e melhorar sua projeção comercial, uma vez que Neymar e Messi lideram as estratégias da equipe.