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futebol

Real Madrid pressiona Mbappé passa assinar no fim da temporada

Clube merengue afirma que proposta realizada para o atacante tem validade até a janela de transferências de verão da Europa, enquanto atleta diz não ter futuro definido...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 08:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 08:33
O Real Madrid pressiona Mbappé e avisou ao craque que a oferta realizada pela sua contratação tem prazo de validade até o fim da próxima janela de transferências de verão da Europa, segundo o "The Sunday Times". Se o camisa sete mudar de ideia e optar por permanecer no PSG, o Real Madrid não será uma opção em um futuro próximo.Enquanto o clube espanhol lança o ultimato para o atacante, o Paris Saint-Germain luta para convencer o atleta a permanecer. Os franceses buscam ampliar o contrato do jogador até 2024, além de aumentar seu salário e melhorar sua projeção comercial, uma vez que Neymar e Messi lideram as estratégias da equipe.
> Veja a tabela da Champions League
Desde 2017, o Real Madrid tem interesse na chegada de Mbappé e chegou a realizar propostas em 2021, mas todas foram recusadas pelo PSG. Com isso, os merengues esperam até o fim da temporada, quando o atleta encerra seu contrato com o clube francês, para buscá-lo sem ter custos pela transferência.
Na atual campanha, o camisa sete tem sido o grande protagonista da equipe comandada por Mauricio Pochettino. Em 33 partidas na temporada, o atacante anotou 22 gols, sendo um deles sobre o Real Madrid pela Champions League, e distribuiu 16 assistências.
Crédito: RealMadridpressionaMbappépelacontrataçãodocamisasete(Foto:ALAINJOCARD/AFP

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