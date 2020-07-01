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futebol

Real Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença Getafe

Equipe de Zidane está com 100% de aproveitamento desde o retorno do Campeonato Espanhol, enquanto adversário vive momento ruim na competição com apenas uma vitória...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 15:06

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:06

Crédito: Divulgação/Real Madrid
O Real Madrid pode abrir quatro pontos de diferença para o Barcelona e se aproximar do título caso vença o Getafe nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). Com o tropeço do rival diante do Atlético de Madrid, o time de Zidane, que vive um grande momento, pode embalar sua sexta vitória consecutiva contra um adversário que não está em boa fase no Campeonato Espanhol.O técnico Zidane comentou sobre o 100% de aproveitamento merengue desde o retorno da LaLiga, mas também sobre a preparação do time em um calendário tão enxuto.
- Estou feliz e orgulhoso dos jogadores porque não é fácil fazer o que fazem. Restam seis finais e temos que dar o máximo. Faltam 18 pontos, não ganhamos nada. Nós cuidamos muito da recuperação, pois é muito importante. O calor também será grande. São detalhes para atingir 100% a cada partida.
Pelo lado do Getafe, o time não vive o mesmo bom momento que antes da paralisação. Apesar da vitória no último confronto contra a Real Sociedad, são três empates e uma derrota, o que fez o time cair na tabela de classificação para o 5º lugar. O técnico Bordalás sabe da dificuldade, mas vê um elenco animado.
- Não me incomoda (favoritismo do Real). Entendo que o Real Madrid é líder,o Barça não venceu e pode haver certo otimismo. Eles ganharam todas as partidas e não é por casualidade. O treinador tem tirado a melhor versão (dos atletas. Não havíamos ganhado desde o reinício e necessitávamos da vitória. Ajuda para a auto-estima, nós nos libertamos.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que tem grandes ambições no torneio. O Getafe sonha em chegar na Liga dos Campeões, mas caso não seja possível, espera se manter em zona de Liga Europa. Já os merengues querem conquistar o título que não vencem desde 2016/2017.E MAIS:Diego Simeone fica perplexo com situação de Griezmann no BarcelonaMkhitaryan renova com a Roma até o final da próxima temporadaRaúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulaçõesArsenal monitora a situação de Memphis Depay, do Lyon E MAIS:

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