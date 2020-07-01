Real Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença Getafe

Crédito: Divulgação/Real Madrid

O Real Madrid pode abrir quatro pontos de diferença para o Barcelona e se aproximar do título caso vença o Getafe nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). Com o tropeço do rival diante do Atlético de Madrid, o time de Zidane, que vive um grande momento, pode embalar sua sexta vitória consecutiva contra um adversário que não está em boa fase no Campeonato Espanhol.O técnico Zidane comentou sobre o 100% de aproveitamento merengue desde o retorno da LaLiga, mas também sobre a preparação do time em um calendário tão enxuto.

- Estou feliz e orgulhoso dos jogadores porque não é fácil fazer o que fazem. Restam seis finais e temos que dar o máximo. Faltam 18 pontos, não ganhamos nada. Nós cuidamos muito da recuperação, pois é muito importante. O calor também será grande. São detalhes para atingir 100% a cada partida.

Pelo lado do Getafe, o time não vive o mesmo bom momento que antes da paralisação. Apesar da vitória no último confronto contra a Real Sociedad, são três empates e uma derrota, o que fez o time cair na tabela de classificação para o 5º lugar. O técnico Bordalás sabe da dificuldade, mas vê um elenco animado.

- Não me incomoda (favoritismo do Real). Entendo que o Real Madrid é líder,o Barça não venceu e pode haver certo otimismo. Eles ganharam todas as partidas e não é por casualidade. O treinador tem tirado a melhor versão (dos atletas. Não havíamos ganhado desde o reinício e necessitávamos da vitória. Ajuda para a auto-estima, nós nos libertamos.