Real Madrid pergunta por jovem lateral esquerdo do Sporting

Crédito: Nuno Mendes é alvo de interesse do Real Madrid para o futuro (Divulgação / Sporting

O Real Madrid perguntou ao Sporting sobre o lateral esquerdo da equipe, Nuno Mendes, de acordo com o diário “Record”. A resposta que os Leões deram foi de que se os merengues quisessem o jovem de 18 anos, deveriam pagar a multa de rescisão contratual no valor de 45 milhões de euros (R$ 276 milhões).

Apesar do interesse do gigante espanhol e do Manchester United, o jogador renovou seu contrato no último mês de junho e estendeu seu vínculo com o time de Alvalade até 2025. Os merengues seguem o português há algum tempo e tinham a intenção de incorporá-lo ao Real Madrid Castilla antes da renovação.