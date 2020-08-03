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futebol

Real Madrid pergunta por jovem lateral esquerdo do Sporting

Nuno Mendes, de 18 anos, é monitorado pelo clube merengue há algum tempo, mas time português não quer liberar atleta e lateral só sai por valor de multa de R$ 276 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 11:47

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:47

Crédito: Nuno Mendes é alvo de interesse do Real Madrid para o futuro (Divulgação / Sporting
O Real Madrid perguntou ao Sporting sobre o lateral esquerdo da equipe, Nuno Mendes, de acordo com o diário “Record”. A resposta que os Leões deram foi de que se os merengues quisessem o jovem de 18 anos, deveriam pagar a multa de rescisão contratual no valor de 45 milhões de euros (R$ 276 milhões).
Apesar do interesse do gigante espanhol e do Manchester United, o jogador renovou seu contrato no último mês de junho e estendeu seu vínculo com o time de Alvalade até 2025. Os merengues seguem o português há algum tempo e tinham a intenção de incorporá-lo ao Real Madrid Castilla antes da renovação.
Na Espanha, Nuno Mendes é visto como a reposição ideal para Marcelo, que está em sua reta final pela equipe da capital espanhola. O português passou por todas as categorias de base da seleção e pode chegar para disputar posição com Mendy em um futuro próximo.

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