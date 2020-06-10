Real Madrid pergunta a Inter de Milão sobre preço de Skriniar

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Na busca por reforços para o setor defensivo, o Real Madrid perguntou a Inter de Milão sobre Skriniar e, de acordo com a imprensa italiana, o clube nerazzurri informou que o preço para tirar o eslovaco é cerca de 80 milhões de euros (R$ 445 milhões). Os merengues pensam em um substituto a longo prazo para Sergio Ramos, que deve sair em 2022.

As informações também apontam que o Manchester City também estaria interessado no defensor de 25 anos. O jogador, que é titular e peça essencial no esquema de Antonio Conte, tem contrato até 2023 e não preocupa a Inter de Milão. O atleta também já teve o nome especulado no Barcelona.