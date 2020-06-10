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futebol

Real Madrid pergunta a Inter de Milão sobre preço de Skriniar

Clube italiano não tem interesse em se desfazer do zagueiro titular que tem contrato até 2023. Merengues pensam no eslovaco como substituto para Sergio Ramos no futuro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 12:12

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 12:12

Crédito: Divulgação
Na busca por reforços para o setor defensivo, o Real Madrid perguntou a Inter de Milão sobre Skriniar e, de acordo com a imprensa italiana, o clube nerazzurri informou que o preço para tirar o eslovaco é cerca de 80 milhões de euros (R$ 445 milhões). Os merengues pensam em um substituto a longo prazo para Sergio Ramos, que deve sair em 2022.
As informações também apontam que o Manchester City também estaria interessado no defensor de 25 anos. O jogador, que é titular e peça essencial no esquema de Antonio Conte, tem contrato até 2023 e não preocupa a Inter de Milão. O atleta também já teve o nome especulado no Barcelona.
O Real Madrid não conseguiu os resultados esperados com Militão, após sua primeira temporada no clube. Com isso, Skriniar volta a surgir forte no radar merengue por conta da consolidação no futebol europeu. No entanto, o preço em tempos de crise pode afastar o interesse. O eslovaco já participou de 32 partidas na temporada e conseguiu dar uma assistência.E MAIS:Jornalista diz que futuro de Camavinga será no Real MadridGriezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do BarçaCampeonato Português: Famalicão vence o Gil Vicente fora de casaAmistoso do Manchester United é cancelado por conta de teste positivo de coronavírus no elenco adversário E MAIS:

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