Real Madrid pergunta a Inter de Milão sobre preço de Skriniar

Na busca por reforços para o setor defensivo, o Real Madrid perguntou a Inter de Milão sobre Skriniar e, de acordo com a imprensa italiana, o clube nerazzurri informou que o preço para tirar o eslovaco é cerca de 80 milhões de euros (R$ 445 milhões). Os merengues pensam em um substituto a longo prazo para Sergio Ramos, que deve sair em 2022.
As informações também apontam que o Manchester City também estaria interessado no defensor de 25 anos. O jogador, que é titular e peça essencial no esquema de Antonio Conte, tem contrato até 2023 e não preocupa a Inter de Milão. O atleta também já teve o nome especulado no Barcelona.
O Real Madrid não conseguiu os resultados esperados com Militão, após sua primeira temporada no clube. Com isso, Skriniar volta a surgir forte no radar merengue por conta da consolidação no futebol europeu. No entanto, o preço em tempos de crise pode afastar o interesse. O eslovaco já participou de 32 partidas na temporada e conseguiu dar uma assistência.E MAIS:Jornalista diz que futuro de Camavinga será no Real MadridGriezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do BarçaCampeonato Português: Famalicão vence o Gil Vicente fora de casaAmistoso do Manchester United é cancelado por conta de teste positivo de coronavírus no elenco adversário E MAIS: