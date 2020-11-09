Real Madrid perde Fede Valverde por, no mínimo, um mês lesionado

O meia-atacante Federico Valverde, do Real Madrid, sofreu uma fissura na espinha tibial posterior da perna direita e será baixa para o técnico Zidane por, no mínimo, um mês. O trauma requer repouso absoluto e cautela durante o período de recuperação antes de submeter a região a novos impactos e pressões.Caso a gravidade da lesão seja maior do que esperada, o uruguaio pode perder até dois meses da temporada. Com isso, o camisa 15 não irá participar dos três confrontos restantes na primeira fase pela Liga dos Campeões e corre o risco de ficar fora do clássico contra o Atlético de Madrid no dia 12 ou 13 de dezembro.