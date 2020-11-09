Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid perde Fede Valverde por, no mínimo, um mês lesionado

Uruguaio foi substituído na goleada sofrida contra o Valencia com fissura na tíbia posterior da perna direita. Recuperação pode levar até dois meses e Zidane perde peça chave...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 10:51

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 10:51

Crédito: Reprodução/Facebook Fede Valverde
O meia-atacante Federico Valverde, do Real Madrid, sofreu uma fissura na espinha tibial posterior da perna direita e será baixa para o técnico Zidane por, no mínimo, um mês. O trauma requer repouso absoluto e cautela durante o período de recuperação antes de submeter a região a novos impactos e pressões.Caso a gravidade da lesão seja maior do que esperada, o uruguaio pode perder até dois meses da temporada. Com isso, o camisa 15 não irá participar dos três confrontos restantes na primeira fase pela Liga dos Campeões e corre o risco de ficar fora do clássico contra o Atlético de Madrid no dia 12 ou 13 de dezembro.
Valverde vem sendo um dos principais jogadores merengues na temporada e é o segundo maior artilheiro do elenco na época, empatado com Vinícius Junior e Sergio Ramos com três gols, atrás apenas de Benzema. O atleta também contribuiu com uma assistência no Campeonato Espanhol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados