Real Madrid pensa em construir futuro a partir do próximo ano

Crédito: Grandes nomes da história do Real Madrid podem deixar clube nos próximos anos (Divulgação

Apesar de parecer distante, o ano de 2022 pode ser chave para o Real Madrid impor uma nova Era em sua história. Será um momento chave em relação a renovação ou fim contratos de jogadores veteranos e que tiveram muito sucesso no clube. No entanto, também será um período de reconstrução de uma nova equipe que pode ser moldada nas próximas janelas de transferência da Europa.

DEFESA

Na defesa, Marcelo, Carvajal, Varane e Nacho tem seus contratos terminando em 2022, enquanto Sergio Ramos em 2021. As mais prováveis renovações são do lateral direito, do zagueiro francês e do capitão do time, embora este, por ser veterano, só deve estender seu vínculo por mais uma temporada.

As opções de reposições já estão sendo utilizadas e estudadas, como no caso de Mendy, que ganhou a vaga na lateral esquerda nesta temporada. Mas também os merengues contam com os reforços de Hakimi, seja na próxima época ou apenas em 2021, e estuda o acerto com Upamecano, zagueiro do RB Leipzig.

Todas as entradas são de jogadores jovens e que podem construir uma história longa no Real Madrid e terem uma trajetória vitoriosa. Dos nomes que tem contrato até 2022, Varane é o mais novo e estará com 29 anos, em um bom momento de sua carreira, enquanto os outros atletas podem estar se encaminhando para o final de suas vidas no futebol.

ATAQUE

No setor ofensivo, os dois nomes que terminam seus vínculos em 2022 são Benzema e Bale. O galês, devido ao alto salário, é desejo de saída da diretoria para aliviar os cofres do clube, embora o atleta não queira deixar a capital espanhola. Já o francês possui grande identificação com o clube, veste a camisa merengue há 11 anos, mas estará com 34 anos ao fim de seu contrato.

O ataque é uma das posições que o Real Madrid mais sonha em se reforçar. Os nomes mais cotados para os próximos anos são de Mbappé e Haaland, sendo que a estratégia para contratar o francês será posta em prática no ano que vem. Já o norueguês é esperado para ser contratado em 2022, caso mantenha a boa fase no Borussia Dortmund.

MEIO DE CAMPO

Modric encerra seu contrato em 2021 e Isco em 2022, mas o croata já é dado como certo fora da equipe na próxima temporada, enquanto o espanhol pode renovar por mais um período. O camisa 22, inclusive, já foi alvo de especulação em diversos clubes europeus e pode sair em função do dinheiro que os merengues podem receber para investir no futuro.

O clube teve uma grata surpresa com boas apresentações de Fede Valverde durante a atual temporada e o jovem uruguaio é um dos pilares para o futuro do time. Além dele, o clube cogita nomes como Camavinga, Fabián Ruiz, além de Odegaard, que já pertence ao Real Madrid, mas está emprestado.