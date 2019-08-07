Real Madrid oferece Modric e mais R$ 538 milhões ao PSG para ter Neymar

Real Madrid fez uma proposta ao Paris Saint-Germain por Neymar, segundo aponta o jornal catalão 'Sport'. Os Merengues ofereceram 120 milhões de euros (R$ 538 milhões) mais o meia Luka Modric, último jogador a ser eleito melhor do mundo. fez uma proposta aopor, segundo aponta o jornal catalão 'Sport'. Os Merengues ofereceram 120 milhões de euros (R$ 538 milhões) mais o meia Luka Modric, último jogador a ser eleito melhor do mundo.

Neymar, atacante do PSG Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com a publicação, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já entrou em contato com o staff do brasileiro e oferece um contrato de cinco temporadas. A proposta chegou nas últimas horas e está sendo analisada pela diretoria parisiense.

O jornal catalão especula que Neymar vá recusar a oferta, pois ainda acredita que pode se transferir para o Barcelona. A imprensa europeia também já especulou que o atacante não cogitaria se transferir para os Merengues, justamente por conta de seu passado no Barça.



