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Real Madrid oferece Modric e mais R$ 538 milhões ao PSG para ter Neymar

Segundo o jornal catalão 'Sport', o clube parisiense recebeu, nas últimas horas, a proposta dos Merengues e analisa a possibilidade

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 19:14

Publicado em 

07 ago 2019 às 19:14
O Real Madrid fez uma proposta ao Paris Saint-Germain por Neymar, segundo aponta o jornal catalão 'Sport'. Os Merengues ofereceram 120 milhões de euros (R$ 538 milhões) mais o meia Luka Modric, último jogador a ser eleito melhor do mundo.  
Neymar, atacante do PSG Crédito: Reprodução/Instagram
Ainda de acordo com a publicação, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já entrou em contato com o staff do brasileiro e oferece um contrato de cinco temporadas. A proposta chegou nas últimas horas e está sendo analisada pela diretoria parisiense.  
>Sem Neymar e Marta, Tite é o brasileiro na lista para melhor do mundo
O jornal catalão especula que Neymar vá recusar a oferta, pois ainda acredita que pode se transferir para o Barcelona. A imprensa europeia também já especulou que o atacante não cogitaria se transferir para os Merengues, justamente por conta de seu passado no Barça. 
 
No início da janela, Neymar foi especulado com mais força no Real Madrid. A imprensa espanhola, porém, descartou a possibilidade, alegando que a contratação do brasileiro não seria aprovada pelo treinador Zinedine Zidane. O francês teme que Neymar exerça uma influência negativa aos jovens da equipe, como Vinícius Júnior e Rodrygo.

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