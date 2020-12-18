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futebol

Real Madrid observa promessa portuguesa para substituir Marcelo

Segundo imprensa italiana, equipe merengue é a favorita para a contratação de Nuno Mesdes, jovem lateral de 18 anos. Plano do Real é contratar ao fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 09:44

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 09:44

Crédito: Nuno Mendes desperta interesse de gigantes europeus (Divulgação / Sporting
Nuno Mendes, lateral do Sporting e uma das maiores joias do futebol português, está na mira do Real Madrid, segundo o portal “Calciomercato”. As informações indicam que os dirigentes merengues enxergam o jovem de 18 anos como o sucessor de Marcelo pela ala esquerda e que uma proposta deve ser realizada ao final da temporada.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
O jogador tem contrato com os Leões até 2025 e uma cláusula de rescisão contratual de 45 milhões de euros (R$ 278,8 milhões). Apesar de equipes italianas também estarem interessadas nos serviços do camisa cinco, como Juventus e Inter de Milão, o alto valor assusta os clubes em um período de crise econômica.O interesse de diversos gigantes europeus também dificulta o processo de renovação contratual que o Sporting tenta negociar com Nuno Mendes. O objetivo do time de José Alvalade era aumentar o salário do atleta e tornar a multa mais acessível para os clubes do primeiro escalão do Velho Continente.

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