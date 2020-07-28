AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Real Madrid observa Koundé, zagueiro do Sevilla, para o futuro

Técnico Zidane acredita que francês possa ser substituto ideal para Sergio Ramos e dirigentes merengues tentam manter boa relação de mercado com adversário...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 11:35
Crédito: Jules Koundé fez sua primeira temporada no futebol espanhol (Cristina Quicler / AFP
O Real Madrid está com o zagueiro Jules Koundé, do Sevilla, no radar para a próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O francês é mais um atleta do time da Andaluzia, junto com Lucas Ocampos e Diego Carlos, a chamar atenção do técnico Zidane para uma futura renovação do elenco merengue.
O jovem de 21 anos faz parte da seleção francesa de base e é observado como um defensor que pode vir a substituir Sergio Ramos no futuro e formar dupla com o compatriota Varane. O espanhol de 34 anos está na fase final de sua carreira, mas ainda deve ter duas temporadas como titular no gigante espanhol.
Koundé fez sua primeira temporada no futebol espanhol e tem contrato com o Sevilla até 2024. A cláusula de rescisão do francês é de 75 milhões de euros (R$ 457 milhões) e como o atleta é visto para o futuro, Florentino Pérez não tem pressa em iniciar uma negociação. No entanto, o Real Madrid busca manter boas relações com os dirigentes do rival, como nas tratativas de Kubo e Reguilón, esperando a recompensa na frente.
O zagueiro de 21 anos é destaque pela sua velocidade e técnica apurada para sair jogando com a bola do campo de defesa. Em 36 partidas ao longo da temporada, Koundé foi responsável por marcar dois gols e dar uma assistência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Câmara de Vitória
Câmaras de Vereadores devem ter radar sempre ligado para desvios de conduta
Imagem de destaque
A infraestrutura invisível que sustenta a democracia
Imagem de destaque
Super El Niño: ES está preparado para enfrentar uma das maiores estiagens das últimas décadas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados