Real Madrid observa Koundé, zagueiro do Sevilla, para o futuro

Crédito: Jules Koundé fez sua primeira temporada no futebol espanhol (Cristina Quicler / AFP

O Real Madrid está com o zagueiro Jules Koundé, do Sevilla, no radar para a próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O francês é mais um atleta do time da Andaluzia, junto com Lucas Ocampos e Diego Carlos, a chamar atenção do técnico Zidane para uma futura renovação do elenco merengue.

O jovem de 21 anos faz parte da seleção francesa de base e é observado como um defensor que pode vir a substituir Sergio Ramos no futuro e formar dupla com o compatriota Varane. O espanhol de 34 anos está na fase final de sua carreira, mas ainda deve ter duas temporadas como titular no gigante espanhol.

Koundé fez sua primeira temporada no futebol espanhol e tem contrato com o Sevilla até 2024. A cláusula de rescisão do francês é de 75 milhões de euros (R$ 457 milhões) e como o atleta é visto para o futuro, Florentino Pérez não tem pressa em iniciar uma negociação. No entanto, o Real Madrid busca manter boas relações com os dirigentes do rival, como nas tratativas de Kubo e Reguilón, esperando a recompensa na frente.