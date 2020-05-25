Real Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuro

O Real Madrid está de olho em Rabbi Matondo, jovem atacante do Schalke 04, segundo o “OK Diário”. O atleta de 19 anos chegou ao futebol alemão em 2019 após ter sido formado na base do Manchester City por 13 milhões de euros (R$ 79 milhões, na cotação atual). Apesar de não ser utilizado constantemente como titular, as características do galês interessam o gigante espanhol.
O camisa 14 se destaca por sua velocidade, visto como uma de suas melhores qualidades pelos olheiros do clube. No entanto, nos bastidores merengues, todos acreditam que o atleta precisa evoluir. Os planos de contratação do galês vai depender se as expectativas com relação ao ponta estão sendo cumpridas, enquanto estiver em observação.
O jovem se encaixa dentro do perfil das mais recentes contratações de Florentino Pérez, baseada em revelações que podem render frutos a médio e longo prazo. Na atual temporada do Campeonato Alemão, Matondo participou de 14 partidas e foi responsável por marcar um gol contra o RB Leipzig em sua estreia na época.E MAIS:Rennes quer R$ 455 milhões do Real Madrid por revelação francesaLiverpool x Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus, diz estudoArteta sonha com a contratação de Coutinho para o ArsenalAgente de Jorginho admite uma possível transferência para a Itália E MAIS: