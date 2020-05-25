Real Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuro

Crédito: Matondo, de apenas 19 anos, é observado por Real Madrid (Martin Meissner / POOL / AFP

O Real Madrid está de olho em Rabbi Matondo, jovem atacante do Schalke 04, segundo o “OK Diário”. O atleta de 19 anos chegou ao futebol alemão em 2019 após ter sido formado na base do Manchester City por 13 milhões de euros (R$ 79 milhões, na cotação atual). Apesar de não ser utilizado constantemente como titular, as características do galês interessam o gigante espanhol.

O camisa 14 se destaca por sua velocidade, visto como uma de suas melhores qualidades pelos olheiros do clube. No entanto, nos bastidores merengues, todos acreditam que o atleta precisa evoluir. Os planos de contratação do galês vai depender se as expectativas com relação ao ponta estão sendo cumpridas, enquanto estiver em observação.