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futebol

Real Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuro

Rabbi Matondo é destacado por sua velocidade, mas clube espera evolução do jogador no futebol alemão para pensar em uma oferta. Jogador foi formado na base do City...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 12:03

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 12:03

Crédito: Matondo, de apenas 19 anos, é observado por Real Madrid (Martin Meissner / POOL / AFP
O Real Madrid está de olho em Rabbi Matondo, jovem atacante do Schalke 04, segundo o “OK Diário”. O atleta de 19 anos chegou ao futebol alemão em 2019 após ter sido formado na base do Manchester City por 13 milhões de euros (R$ 79 milhões, na cotação atual). Apesar de não ser utilizado constantemente como titular, as características do galês interessam o gigante espanhol.
O camisa 14 se destaca por sua velocidade, visto como uma de suas melhores qualidades pelos olheiros do clube. No entanto, nos bastidores merengues, todos acreditam que o atleta precisa evoluir. Os planos de contratação do galês vai depender se as expectativas com relação ao ponta estão sendo cumpridas, enquanto estiver em observação.
O jovem se encaixa dentro do perfil das mais recentes contratações de Florentino Pérez, baseada em revelações que podem render frutos a médio e longo prazo. Na atual temporada do Campeonato Alemão, Matondo participou de 14 partidas e foi responsável por marcar um gol contra o RB Leipzig em sua estreia na época.E MAIS:Rennes quer R$ 455 milhões do Real Madrid por revelação francesaLiverpool x Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus, diz estudoArteta sonha com a contratação de Coutinho para o ArsenalAgente de Jorginho admite uma possível transferência para a Itália E MAIS:

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