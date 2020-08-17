Real Madrid não perde Upamecano do radar e sonha com zagueiro

Nos bastidores do Real Madrid, o nome do zagueiro Upamecano volta a ganhar forças após a boa atuação do francês diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Apesar do clube merengue não se movimentar neste mercado, o defensor facilitou a vida para os espanhóis no futuro e diminuiu sua multa para 45 milhões de euros (R$ 286 milhões).
O principal nome do setor defensivo do RB Leipzig tinha contrato até 2021 e uma cláusula de saída de 60 milhões de euros (R$ 382 milhões), mas estendeu seu vínculo com o clube alemão até 2023 com um valor de rescisão mais baixo. Dessa forma, o Real Madrid terá melhores condições de bancar a contratação do zagueiro na próxima temporada, quando a situação financeira melhorar.
Com isso, Upamecano seria mais barato para os cofres do clube espanhol do que foi Éder Militão quando contratado do Porto. O defensor também é importante a longo prazo, uma vez que Sergio Ramos está com 34 anos e mais próximo de uma aposentadoria. Resta saber se nenhuma outra equipe irá atravessar o interesse merengue até o próximo verão europeu.