Real Madrid não considera possibilidade de contratar Pogba

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Apesar de Pogba ter dito que sonhava em jogar pelo Real Madrid em entrevista coletiva na última quinta-feira, o jornal “As” afirma que o clube merengue não irá se movimentar para contratar o jogador do Manchester United. Sua chegada está descartada, pois a prioridade do gigante espanhol é conseguir a transferência de Eduardo Camavinga.

As informações apontam que a grande prioridade do clube de Madri é a contratação de Kylian Mbappé na próxima temporada, além da chegada do jovem francê de 17 anos. Além disso, os merengues pensam na aquisição de Haaland para 2022, quando Karim Benzema irá ter seu contrato encerrado.