Real Madrid monitora situação de Dayot Upamecano

Crédito: AFP

Dayot Upamecano é um dos principais nomes do mercado. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Real Madrid monitora de perto a situação do zagueiro francês e deve fazer uma investida na próxima temporada.

O clube merengue procura um substituto para Sergio Ramos e Upamecano é o principal nome. O Real Madrid, porém, terá concorrência. O Manchester United também busca a contratação do francês.

Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, reconheceu que será difícil manter Upamecano em 2021.