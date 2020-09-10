Real Madrid monitora situação de Dayot Upamecano

Dayot Upamecano é um dos principais nomes do mercado. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Real Madrid monitora de perto a situação do zagueiro francês e deve fazer uma investida na próxima temporada.
O clube merengue procura um substituto para Sergio Ramos e Upamecano é o principal nome. O Real Madrid, porém, terá concorrência. O Manchester United também busca a contratação do francês.
Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, reconheceu que será difícil manter Upamecano em 2021.
- Upamecano estará aqui para a próxima temporada. Estou certo disso. Quanto ao futuro, não tenho certeza porque ele é muito talentoso. Muitos clubes vão querer comprar. Na próxima temporada, pode ser verdade que ele está deixando o clube. Mas nesta temporada ele vai ficar - disse.