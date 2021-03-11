Real Madrid monitora joia de 17 anos do Osasuna

O Real Madrid monitora Christian Mutilva, joia de 17 anos do Osasuna. De acordo com o "El Correo", o clube merengue observou o jogador ao longo da temporada e deve investir na promessa.
Além do Real Madrid, um clube inglês que não foi revelado também tem interesse na joia. A multa do jogador é de 1,5 milhões de euros, que pode subir para oito milhões em caso de promoção à primeira equipe.Mutilva pode atuar como zagueiro, volante ou meio-campista. Ele tem 1,80 e se destaca pela potência no chute.