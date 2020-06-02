Real Madrid mira contratação de jovem promessa do PSG

Seguindo a linha das jovens contratações no mercado, o Real Madrid mira Tanguy Kouassi, zagueiro de apenas 17 anos do Paris Saint-Germain, de acordo com o portal “Le10Sport”. O atleta termina seu contrato no final deste mês, mas deseja renovar e firmar seu primeiro vínculo como profissional. No entanto, o entorno do jogador prefere que ele saia de Paris.
As informações apontam que os merengues já entraram em contato com quem cuida da carreira do defensor para saber em primeira mão sobre a situação da promessa francesa. O clube está buscando reforços para suprir a ausência que Sergio Ramos fará nas próximas temporadas, pois aos 34 anos o espanhol está próximo do fim da carreira.
O Real Madrid não é o único europeu interessado na contratação do jovem, mas irá enfrentar a concorrência do Milan e do RB Leipzig. No entanto, o PSG confia que vai manter o defensor em seu elenco e Kouassi pode dar seus primeiros passos na equipe principal, uma vez que o plantel pode sofrer com a perda de Thiago Silva no setor defensivo.E MAIS:United se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real MadridTer Stegen garante permanência no Barcelona na próxima temporadaClubes tentam flexibilizar regras para volta da Liga dos CampeõesVeja possíveis mudanças para a reta final da Liga dos CampeõesBarcelona teve sete casos positivos no plantel para o novo coronavírus E MAIS: