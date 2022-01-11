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futebol

Real Madrid mira contratação de goleiro da seleção da Colômbia

David Ospina tem contrato com o Napoli até o fim da temporada, mas ainda não acertou sua renovação. Chegada do colombiano seria pedido do técnico Carlo Ancelotti...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 11:07

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 11:07

O Real Madrid está interessado na chegada do goleiro David Ospina na próxima temporada, segundo o "Corriere della Serra". O atleta tem contrato com o Napoli até o fim da temporada, mas ainda não acertou uma renovação com o clube italiano.Com isso, os merengues devem buscar a contratação do arqueiro da seleção colombiana sem custos no próximo mercado de verão da Europa. O jogador seria um pedido do técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com o camisa 25 no Napoli entre 2018 e 2019.
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Embora o Napoli tenha desejo de manter o veterano de 33 anos no elenco, as negociações por uma renovação estancaram após Ospina receber diversas ofertas de transferência. Com isso, o atleta e o seu entorno analisam o que seria melhor para o futuro.
No Real Madrid, o colombiano chegaria para ser reserva de Courtois, um dos principais nomes do elenco e que tem contrato com a equipe espanhola até 2026. Com isso, a nova peça iria assumir o posto de Lunin e seria um reforço no plantel.
Crédito: OspinapodereforçaroRealMadridnapróximatemporada(Reprodução:TwitterColômbia

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