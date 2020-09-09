Real Madrid faz proposta para rescindir contrato com Gareth Bale

As atitudes de Gareth Bale na última temporada acabaram com a paciência da diretoria do Real Madrid. De acordo com o "Telegraph", a direção do clube merengue está disposta a pagar 30 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões) para que o galês rescinda de forma amigável.
O valor oferecido pelo Real Madrid é referente a metade do salário que Bale teria direito se permanecesse no Santiago Bernabéu até o final do seu contrato, em 2022.
No último ano, Bale estava acertado com o Jiangsu Suning, da China, mas o negócio acabou não ocorrendo. O galês interessa ao Tottenham e revelou desejo de jogar na MLS.