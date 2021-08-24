Real Madrid faz proposta de 160 milhões de euros por Mbappé, mas PSG rejeita

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O Real Madrid planeja tirar Kylian Mbappé do Parque dos Príncipes ainda nesta janela de transferência. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube merengue fez uma proposta de 160 milhões de euros para contratar o atacante do Paris Saint-Germain.

Veja a tabela do EspanholA informação de Fabrizio Romano, jornalista italiano da 'SkySports', é de que o Real Madrid ofereceu um total de 160 milhões de euros (R$ 996 milhões na cotação atual) para o Paris Saint-Germain com o objetivo de assinar com Kylian Mbappé.

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Até o momento, Kylian Mbappé já rejeitou três propostas de renovação oferecidas à ele pelo Paris Saint-Germain. O jogador tem um velho desejo de atuar pelo Real Madrid, e poderia deixar a equipe francesa nesta janela de transferências.

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Apesar da grande proposta do Real Madrid, a imprensa francesa noticia que o Paris Saint-Germain rejeitou a oferta do time espanhol. O atacante tem contrato até o final desta temporada, em junho de 2021, e pode deixar a equipe de graça caso não renove.