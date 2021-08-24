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futebol

Real Madrid faz proposta de 160 milhões de euros por Mbappé, mas PSG rejeita

Clube merengue ofereceu proposta tentadora ao Paris Saint-Germain para assinar com Mbappé, que ainda não renovou o contrato...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 16:47
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Real Madrid planeja tirar Kylian Mbappé do Parque dos Príncipes ainda nesta janela de transferência. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube merengue fez uma proposta de 160 milhões de euros para contratar o atacante do Paris Saint-Germain.
Veja a tabela do EspanholA informação de Fabrizio Romano, jornalista italiano da 'SkySports', é de que o Real Madrid ofereceu um total de 160 milhões de euros (R$ 996 milhões na cotação atual) para o Paris Saint-Germain com o objetivo de assinar com Kylian Mbappé.
+ Mbappé rejeita nova proposta do PSG e Real Madrid aguarda atacante
Até o momento, Kylian Mbappé já rejeitou três propostas de renovação oferecidas à ele pelo Paris Saint-Germain. O jogador tem um velho desejo de atuar pelo Real Madrid, e poderia deixar a equipe francesa nesta janela de transferências.
+ Em caso de saída de Mbappé, PSG mira contratação de Richarlison
Apesar da grande proposta do Real Madrid, a imprensa francesa noticia que o Paris Saint-Germain rejeitou a oferta do time espanhol. O atacante tem contrato até o final desta temporada, em junho de 2021, e pode deixar a equipe de graça caso não renove.
Com uma possível saída de Mbappé, o Paris Saint-Germain conta com a possibilidade de assinar com Cristiano Ronaldo e formar um trio de ataque com Neymar e Messi.

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