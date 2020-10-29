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futebol

Real Madrid estuda oferecer Isco e Vini Jr. em troca por Dybala

Técnico do clube espanhol, Zidane é entusiasta do futebol do argentino e deseja tê-lo em seu elenco há bastante tempo. Chelsea também quer o camisa 10 da Juventus...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 19:07
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid; AFP
Sonho antigo do técnico Zinédine Zidane, o atacante Dybala pode receber uma proposta para trocar a Juventus pelo Real Madrid. De acordo com informações da imprensa italiana, o clube espanhol deseja o argentino para a próxima temporada e já planeja como convencer os italianos.
Segundo o site "Calciomercato", o Real Madrid oferecerá o meio-campista Isco e o atacante Vini Jr. em troca de Dybala. No entanto, os merengues enfrentarão a concorrência do Chelsea, que também monitora a situação do argentino da Velha Senhora.
A polêmica entre Benzema e Vini Jr. durante a derrota para o Borrusia Mönchengladbach, pela Liga dos Campeões, teria pesado na decisão da diretoria espanhola em querer se desfazer do jogador.

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