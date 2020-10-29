Real Madrid estuda oferecer Isco e Vini Jr. em troca por Dybala

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid; AFP

Sonho antigo do técnico Zinédine Zidane, o atacante Dybala pode receber uma proposta para trocar a Juventus pelo Real Madrid. De acordo com informações da imprensa italiana, o clube espanhol deseja o argentino para a próxima temporada e já planeja como convencer os italianos.

Segundo o site "Calciomercato", o Real Madrid oferecerá o meio-campista Isco e o atacante Vini Jr. em troca de Dybala. No entanto, os merengues enfrentarão a concorrência do Chelsea, que também monitora a situação do argentino da Velha Senhora.