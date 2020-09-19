Real Madrid estreia no Campeonato Espanhol buscando bicampeonato que não é conquistado há 12 anos

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O atual campeão do Campeonato Espanhol estreia na La Liga neste domingo. Após conquistar o 34º título na última temporada, o Real Madrid inicia a defesa do troféu contra a Real Sociedad, no Estádio Anoeta, no País Basco. A bola rola às 16h (de Brasília). A ESPN Brasil transmite a partida.

+ VEJA A TABELA DA LA LIGAApós conquistar o título na última temporada, a equipe de Zinédine Zidane busca o bicampeonato depois de 12 anos. Antes da partida, o técnico francês falou sobre as chances de êxito.

- Sabemos sempre qual a nossa forma de jogar e nada vai mudar. Isso faz parte deste clube e de tudo aquilo que já se ganhou. Quando se vai iniciar qualquer competição, sabemos desde o primeiro dia que teremos de estar super bem preparados para alcançar o máximo possível. Se treinarmos bem e conseguirmos jogar como equipe, tal como aconteceu na última temporada quando voltamos do isolamento, teremos possibilidades de conseguir coisas boas - disse Zizou.

O adversário, porém, não será fácil. Com uma boa campanha na última temporada, a Real Sociedad quer novamente surpreender e lutar na parte de cima.

- A Real Sociedad é uma belíssima equipe. Cada ano que passa afirma-se como um rival complicado e faz questão de demonstrá-lo. É uma equipe que pratica bom futebol, que não para de correr e que quer sempre jogar melhor. É um campo difícil, mas é o que nos espera neste jogo em San Sebastián. Estamos prontos para tudo e amanhã ficaremos contentes por iniciar a Liga num campo complicado, mas que está bem para um começo - disse Zidane.

PROVÁVEIS TIMESReal Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Llorente e Monreal; Merino, Guevara, López e David Silva; Oyarzabal e Isak.