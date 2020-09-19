Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Real Madrid estreia no Campeonato Espanhol buscando bicampeonato que não é conquistado há 12 anos
futebol

Real Madrid estreia no Campeonato Espanhol buscando bicampeonato que não é conquistado há 12 anos

Clube da capital espanhola visita a Real Sociedad, no País Basco, e tenta iniciar torneio com o pé direito. Trio de ataque pode ter Vinícius Jr. e Rodrygo ao lado de Benzema...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 18:36
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O atual campeão do Campeonato Espanhol estreia na La Liga neste domingo. Após conquistar o 34º título na última temporada, o Real Madrid inicia a defesa do troféu contra a Real Sociedad, no Estádio Anoeta, no País Basco. A bola rola às 16h (de Brasília). A ESPN Brasil transmite a partida.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGAApós conquistar o título na última temporada, a equipe de Zinédine Zidane busca o bicampeonato depois de 12 anos. Antes da partida, o técnico francês falou sobre as chances de êxito.
- Sabemos sempre qual a nossa forma de jogar e nada vai mudar. Isso faz parte deste clube e de tudo aquilo que já se ganhou. Quando se vai iniciar qualquer competição, sabemos desde o primeiro dia que teremos de estar super bem preparados para alcançar o máximo possível. Se treinarmos bem e conseguirmos jogar como equipe, tal como aconteceu na última temporada quando voltamos do isolamento, teremos possibilidades de conseguir coisas boas - disse Zizou.
O adversário, porém, não será fácil. Com uma boa campanha na última temporada, a Real Sociedad quer novamente surpreender e lutar na parte de cima.
- A Real Sociedad é uma belíssima equipe. Cada ano que passa afirma-se como um rival complicado e faz questão de demonstrá-lo. É uma equipe que pratica bom futebol, que não para de correr e que quer sempre jogar melhor. É um campo difícil, mas é o que nos espera neste jogo em San Sebastián. Estamos prontos para tudo e amanhã ficaremos contentes por iniciar a Liga num campo complicado, mas que está bem para um começo - disse Zidane.
PROVÁVEIS TIMESReal Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Llorente e Monreal; Merino, Guevara, López e David Silva; Oyarzabal e Isak.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Rodrygo, Vinicius Jr. e Benzema.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados