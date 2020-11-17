Real Madrid está tranquilo sobre situação de Sergio Ramos, diz jornal

Com a proximidade do fim do contrato de Sergio Ramos, o futuro do zagueiro espanhol está indefinido. Até o momento, o defensor não chegou a um acordo para estender o vínculo com o Real Madrid, mas, segundo o jornal "Marca", esta situação não tem tirado o sono da direção madrilenha.Nesta terça-feira, o periódico disse que o presidente Florentino Pérez mantém a calma sobre tudo o que vem sendo especulado sobre o futuro de seu capitão e aposta na boa relação de ambos. Ainda de acordo com o portal, as conversas para a um novo vínculo não terão a presença de empresários ou interlocutores e será apenas entre mandatário e jogador.
Há a expectativa para uma primeira conversa aconteça no próximo fim de semana, quando o Real Madrid enfrenta o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.
Até o momento, o clube espanhol sinaliza com uma proposta de renovação apenas de temporada em temporada e não por três anos, como deseja o atleta. Em meio a este imbróglio, o PSG parece se interessar no jogador e pode oferecer o que Sergio Ramos deseja.