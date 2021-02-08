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Real Madrid enfrenta problemas com lesões, e tem apenas 13 atletas do time profissional em condição de jogo

Clube tem oito jogadores no departamento médico e precisou recorrer às categorias de base para montar lista de relacionados para jogo de terça. Kroos está suspenso...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 15:27

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 15:27

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Antes de encarar o Getafe nesta terça-feira, em casa, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Zinédine Zidane terá de quebrar a cabeça para montar sua equipe. Com muitos desfalques, o clube merengue tem apenas 13 do elenco profissional à disposição, sendo dois goleiros.
+ Veja a tabela da La LigaAtualmente, oito jogadores estão lesionados e não possuem condição de enfrentar os Azulones no Alfredo Di Stéfano. Se não fosse o bastante, o meia Toni Kroos levou o quinto cartão amarelo na última rodada e está suspenso para a partida.
O último jogador a se machucar foi o brasileiro Eder Militão, que ainda não tem previsão de volta. Junto com ele, Sergio Ramos, que passará por cirurgia, e Hazard, também sem previsão de volta, são os nomes mais sentidos. Carvajal, Odriozola, Valverde, Vázquez e Rodrygo completam a lista.
+ Cristiano Ronaldo ganha chuteira inspirada em placa-mãe de computador. Veja fotos!
Para completar a lista de relacionados, Zidane foi obrigado a recorrer à base e convocou seis jogadores do Real Madrid Castilla, o time B da equipe branca.
VEJA OS RELACIONADOS​Goleiros: Courtois, Lunin e Altube*;Defensores: Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Mendy, Chust* e Miguel*;Meio-campistas: Modric, Casemiro, Isco, Marvin*, Arribas* e Blanco*;Atacantes: Benzema, Asensio, Vini Jr. e Mariano Díaz.
*Jogadores do Real Madrid Castilla

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