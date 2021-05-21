Real Madrid enfrenta o Villarreal neste sábado; veja gols de Benzema no confronto

O Real Madrid enfrenta o Villarreal na última rodada de La Liga, em confronto que ocorre às 13h (de Brasília) deste sábado. Os merengues precisam da vitória para assumir a liderança do Campeonato Espanhol e conquistar o título da competição.
Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:21
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