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futebol

Real Madrid enfrenta o Villarreal neste sábado; veja gols de Benzema no confronto

Atacante francês do Real Madrid marcou 22 vezes no Campeonato Espanhol na atual temporada para ajudar a sua equipe...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:21
O Real Madrid enfrenta o Villarreal na última rodada de La Liga, em confronto que ocorre às 13h (de Brasília) deste sábado. Os merengues precisam da vitória para assumir a liderança do Campeonato Espanhol e conquistar o título da competição.

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