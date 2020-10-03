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Real Madrid encara o Levante fora de casa pelo Campeonato Espanhol

Clube merengue tenta a terceira vitória consecutiva na competição e contará com o atacante Vinícius Jr., que deve ser titular após salvar o time no último jogo...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 15:50

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:50

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Após uma vitória difícil na última rodada, o Real Madrid volta a campo neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Desta vez, o atual campeão nacional viaja até a cidade de Valência para encarar o Levante, que vem de derrota para o Sevilla na competição. O jogo acontece às 11h (de Brasília).
+ VEJA A TABELA DA LA LIGACom duas vitórias e um empate em três jogos, o Real Madrid vai em busca da terceira vitória seguida na competição. Apesar de ser um adversário teoricamente mais fraco, o técnico Zidane não espera um jogo fácil.
- É verdade que é o terceiro jogo fora, sabemos para onde vamos mesmo que não seja o seu estádio. O ano passado já foi muito difícil. Preparamos bem o nosso jogo. É o que vamos tentar fazer. Vamos ter dificuldades com certeza, mas estamos preparados - disse Zizou.
O técnico do Real Madrid também falou sobre a ausência de seus dois laterais-direitos, ambos machucados. A tendência é que o brasileiro Eder Militão atue no setor.
- Não estamos contentes com o que aconteceu com Odriozola e Carvajal, mas não podemos procurar desculpas e vão jogar outros jogadores. Não gosto das lesões, mas são coisas que podem acontecer. Devemos ter paciência. Para um jogador o pior momento é a lesão.
PROVÁVEIS TIMES​Levante: Fernandez; Son, Duarte, Vezo e Tono; Bardhi, Radoja, Vukcevic e Campana; Morales e Roger Marti.
Real Madrid: Courtois; Militão, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Modric e Valverde; Asensio, Vinícius Jr. e Benzema.

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