Real Madrid encara o Levante fora de casa pelo Campeonato Espanhol

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Após uma vitória difícil na última rodada, o Real Madrid volta a campo neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Desta vez, o atual campeão nacional viaja até a cidade de Valência para encarar o Levante, que vem de derrota para o Sevilla na competição. O jogo acontece às 11h (de Brasília).

+ VEJA A TABELA DA LA LIGACom duas vitórias e um empate em três jogos, o Real Madrid vai em busca da terceira vitória seguida na competição. Apesar de ser um adversário teoricamente mais fraco, o técnico Zidane não espera um jogo fácil.

- É verdade que é o terceiro jogo fora, sabemos para onde vamos mesmo que não seja o seu estádio. O ano passado já foi muito difícil. Preparamos bem o nosso jogo. É o que vamos tentar fazer. Vamos ter dificuldades com certeza, mas estamos preparados - disse Zizou.

O técnico do Real Madrid também falou sobre a ausência de seus dois laterais-direitos, ambos machucados. A tendência é que o brasileiro Eder Militão atue no setor.

- Não estamos contentes com o que aconteceu com Odriozola e Carvajal, mas não podemos procurar desculpas e vão jogar outros jogadores. Não gosto das lesões, mas são coisas que podem acontecer. Devemos ter paciência. Para um jogador o pior momento é a lesão.

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