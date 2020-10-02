Real Madrid empresta atacante à Roma

Sem espaço com Zinedine Zidane, Borja Mayoral vai continuar sua carreira longe do Santiago Bernabéu. O atacante de 23 anos vai ser emprestado pela terceira vez, desta vez para a Roma.A princípio, o jogador ficará na capital italiana emprestado por duas temporadas. Ao final da primeira, no meio de 2021, a Roma poderá comprá-lo por 15 milhões de euros. Se preferir adquirir o atacante em definitivo ao final da segunda, no meio de 2022, precisará desembolsar 20 milhões de euros.