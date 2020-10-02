Real Madrid empresta atacante à Roma

Sem espaço com Zinedine Zidane, Borja Mayoral vai continuar sua carreira longe do Santiago Bernabéu. O atacante de 23 anos vai ser emprestado pela terceira vez, desta vez para a Roma.A princípio, o jogador ficará na capital italiana emprestado por duas temporadas. Ao final da primeira, no meio de 2021, a Roma poderá comprá-lo por 15 milhões de euros. Se preferir adquirir o atacante em definitivo ao final da segunda, no meio de 2022, precisará desembolsar 20 milhões de euros.
Tido como uma grande promessa da base dos Merengues, Borja Mayoral disputou 33 jogos pelo clube e marcou sete gols. Antes da Roma, ele foi emprestado ao Wolsfburg, da Alemanha e ao Levante, da Espanha, onde ficou por duas temporadas.