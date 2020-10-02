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futebol

Real Madrid empresta atacante à Roma

Borja Mayoral poderá ficar até dois anos emprestado ao clube italiano. Roma terá opção de compra ao final do primeiro e segundo ano...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:56

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 14:56
Crédito: Não será dessa vez que Borja Mayoral voltará a defender o Real Madrid (AFP
Sem espaço com Zinedine Zidane, Borja Mayoral vai continuar sua carreira longe do Santiago Bernabéu. O atacante de 23 anos vai ser emprestado pela terceira vez, desta vez para a Roma.A princípio, o jogador ficará na capital italiana emprestado por duas temporadas. Ao final da primeira, no meio de 2021, a Roma poderá comprá-lo por 15 milhões de euros. Se preferir adquirir o atacante em definitivo ao final da segunda, no meio de 2022, precisará desembolsar 20 milhões de euros.
Tido como uma grande promessa da base dos Merengues, Borja Mayoral disputou 33 jogos pelo clube e marcou sete gols. Antes da Roma, ele foi emprestado ao Wolsfburg, da Alemanha e ao Levante, da Espanha, onde ficou por duas temporadas.

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